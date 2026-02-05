Elektronikutvecklare till vår kund i Jönköping
2026-02-05
Hos vår kund i Jönköping blir du en del av ett familjärt team som utvecklar framtidens teknik inom avancerad elektronik. Här får du möjlighet att bredda dina kunskaper i varierande och spännande projekt, där individens trivsel och utveckling står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Som Elektronikutvecklare hos vår kund kommer du att arbeta med hårdvaruutveckling och avancerad elektronik. Du bidrar till att skapa hållbara och innovativa lösningar inom olika branscher, i både kundnära och inhouse-projekt. Du ansvarar för hela livscykeln i hårdvaruprojekt - från kravställning och konceptutveckling till verifiering och produktionssättning. Om du motiveras av att se dina teoretiska beräkningar och simuleringar förvandlas till fungerande hårdvara i världsklass, då är detta rätt tjänst för dig. Vår kund erbjuder en stimulerande miljö där du får vara del av ett familjärt team i centrala Jönköping. Du får möjlighet att växa professionellt genom att arbeta med spännande och varierande projekt, både inhouse och hos kund, med fokus på din individuella utveckling.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med tydlig ambition att övergå till en anställning hos kund efter en tids samarbete.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
Som Elektronikutvecklare kommer du att arbeta med att designa, utveckla och testa elektroniksystem, från koncept till färdig produkt. Detta inkluderar arbete med både analog och digital design, PCB-layout samt simulering och verifiering av hårdvara.
• Bygga hållbara och innovativa lösningar
• Arbeta i varierande och spännande projekt
• Utveckla framtidens teknik
VI SÖKER DIG SOM
• Kunskap inom elektronikutveckling, inklusive analog och digital konstruktion
• God kunskap om hårdvarutestning, simulering och verifiering
• Erfarenhet av PCB-design i CAD-verktyg
• God komponentkännedom och förståelse för kretskortskonstruktion
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du har
• Förmåga att snabbt anpassa sig till olika projekt
• Ett nätverkande och lösningsorienterat förhållningssätt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
