Elektronikmontörer till Borås!
2026-04-09
Tjänstebeskrivning
Har du erfarenhet av elektronikmontering - eller ett starkt tekniskt intresse och viljan att lära dig? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Vi på NearYou söker nu elektronikmontörer för kommande behov hos våra kunder inom elektronikproduktion. Vi letar efter dig som är nyfiken, lösningsorienterad och motiverad att utvecklas.
Som elektronikmontör arbetar du med elektronikmontering i en spännande och dynamisk miljö där ditt arbete blir en viktig del av våra kunders produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av elektronikkomponenter
• Lödning
• Reparation av kretskort

Publiceringsdatum: 2026-04-09

Kvalifikationer
Har du ett tekniskt intresse? Kanske bygger du dina egna datorer hemma, eller är du den som vänner och familj ringer när tekniken strular? Är du dessutom fingerfärdig och trivs med att arbeta praktiskt?
Vi ser gärna att du har utbildning inom elektronik eller teknik, alternativt motsvarande erfarenhet. Rollen som elektronikmontör är både rolig och utmanande, och kräver god samarbetsförmåga. Du bör trivas med att arbeta systematiskt, effektivt och med hög noggrannhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Meriterande:
• Förståelse för ESD- och IPC-standarder
• Erfarenhet av montering av små komponenter med krav på finmotorik
• Erfarenhet av manuell lödning
• Erfarenhet från elektronikbranschen
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Teknisk utbildning
• Giltigt IPC-certifikat
• Erfarenhet av arbete i renrum
• Körkort och tillgång till bil
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Kontakt
Nicole Myrbro nicole.myrbro@nearyou.se

Jobbnummer
9845984