Elektriker med eget ansvar och frihet!
Poolia AB / Elektrikerjobb / Norrköping Visa alla elektrikerjobb i Norrköping
2026-01-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elektriker med intresse för nyinstallation, teknik och smarta lösningar? Gillar du att jobba självständigt och vill ha ett omväxlande arbete där du får göra verklig skillnad för kunderna? Då kan det här vara nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som elektriker hos oss får du en fri och självständig roll med mycket ansvar. Du har en varierad arbetsvardag där du ansvarar för installation av elektriska system och du har även kontakt med leverantörer och kunder. Arbetet sker i huvudsak på plats i verkstaden i Norrköping. Du är flexibel och kan även utföra andra förekommande arbetsuppgifter i verksamheten.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med engagerade kollegor i ett uppdrag där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga blir avgörande. Det här är en helt ny tjänst i företaget där du som ensam elektriker får en nyckelroll och får vara med och påverka hur jobbet utförs och utvecklas. Du har stor möjlighet att sätta din egen prägel på ditt arbete och påverka din karriärutveckling.
Tjänsten är en utökningsrekrytering och tillträdesdatum kan anpassas till din nuvarande uppsägningstid. Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har utbildning och erfarenhet som elektriker
• Kan arbeta självständigt och tar ansvar för elektriska installationer
• Är driven, öppen och lösningsorienterad
• Trivs med att samarbeta med andra yrkesgrupper
• Är flexibel och kan ta dig an varierande arbetsuppgifter vid behov
• Har B-körkort
Vad erbjuder vi dig?
• Heltidstjänst med omedelbar start
• En nyckelroll i ett växande företag
• Stimulerande arbetsuppgifter
• Stor variation i arbetsuppgifter och möjlighet att bredda din kompetens
• Möjlighet att vara med och utveckla arbetsrutiner och processer
Om verksamheten
Ur Ledorden Miljö - Kvalité- Flexibilitet - Footprint har SLS under 27 år format en produktlinje som erbjuder allt från de enklaste till de mest avancerade lösningarna inom kyl- och värmepumpsindustrin. NH3, Propan och CO2 är blodet som rinner i SLS ådror och det enda som sätter upp gränserna är fantasin. Varje aggregat och projekt är unikt och kräver sin ordning av prioriteringar och fokus vilket mynnar ut i en skräddarsydd leverans helt enligt kundens krav och målsättningar. Med tillverkningen förlagd i Norrköping, Sverige, möter man efterfrågan från världens alla hörn.
Den ansvariga Recruitment Consultant är Halima Iman Barre på Poolia. Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, dock senast den 31/1. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Halima Iman Barre halima.iman.barre@poolia.se Jobbnummer
9679402