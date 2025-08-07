Elektriker entreprenad - Västerås
Är du elektriker med minst 2 års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en erfaren och självständig elektriker till vår kund i Västerås.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos vår kund arbetar man på entreprenad i en datorhall. Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål. Arbetet är på ett kortare projekt på ca 3 månader men kan bli längre.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast, eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.Kvalifikationer
• ECY certifikat
• B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.oest@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Elektriker Entreprenad i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
