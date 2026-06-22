Elektriker
Lambertsson Sverige AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2026-06-22
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Vi behöver förstärka vårt team i Luleå med elektriker
Om rollen
I rollen som elektriker hos oss sätter du upp tillfällig el på nyetablerade byggarbetsplatser samt montage av belysning, passersystem och larmanläggningar, så du ska kunna arbeta självständigt mot våra kunder i bygg- och anläggningsbranschen.
I uppdraget ingår även felsökning, reparation och underhåll av våra installationer på byggarbetsplatserna. Utöver det kommer du vid behov att arbeta med reparation och underhåll av vårt el-materiel på verkstaden tillsammans med övriga kollegor.
Om dig
Vi söker dig som har jobbat minst ett år inom yrket och som trivs med en omväxlande vardag med mycket kundkontakt och eget ansvar. Förutom välutvecklade praktiska kunskaper har du en god förståelse för elsäkerhet samt förstår vikten av att dokumentera ditt arbete.
Du är en noggrann person med yrkesstolthet och du har minst gymnasiekompetens.
Du är en doer som trivs med eget ansvar och vill leverera ett väl utfört arbete. Vidare är du en lagspelare som har lätt för att skapa kontakt och är nyfiken på både människor och att ta till dig ny kunskap. Du förväntas leverera service och hög kvalitet i ditt arbete och rollen ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att se vad som behöver göras och prioritera därefter.
B-körkort är ett krav. Dagliga resor kan förekomma, samt kortare traktjobb.
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Wikström, distriktschef, på erik.wikstrom@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
I denna rekrytering önskar vi få ditt CV och att du svarar på ett par urvalsfrågor.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637)
269 73 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Kontakt
recruiter
Malin Eklöf malin.eklof@lambertsson.com Jobbnummer
9973646