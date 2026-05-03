Elektriker
Nordic Energy Partner AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2026-05-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Energy Partner AB i Örebro
Elektriker sökes till Närkes härligaste installationsfirma.
NEPAB söker nu två erfaren och engagerad elektriker till vårt team i Örebro samt i Odensbacken.
Vi är ett modernt installationsföretag med bred kompetens inom elinstallationer, el service, laddboxar, solenergi och energilagring. Vi sätter alltid kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet i första rummet.
Som elektriker hos oss får du en varierad vardag tillsammans med härliga kollegor. Du kommer att arbeta med privatpersoner, företag, lantbruk och butiker. Rollen innebär stort eget ansvar, men även frihet att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som har:
• Körkort B.
• Minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet som elektriker.
• Relevant yrkesutbildning och ECY-certifikat.
• Goda kunskaper i Svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av installationer med växelriktare och energilager av Ferroamp är meriterande.
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett växande bolag.
• Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal.
• Fortbildning och möjlighet till vidareutveckling.
• Friskvårdbidrag.
Sedan 2024 ingår vi i koncernen Ivy Energy AB.
Skicka din ansökan till filip.fagerman@nepab.nu
bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för tjänsten.
Rekrytering sker fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: filip.fagerman@nepab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Energy Partner AB
(org.nr 559093-8584), http://www.nepab.nu
Verkstadsgatan 1 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887763