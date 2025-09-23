Elektriker - Lärling
Arka Energy AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
Arka Energy är ett dynamiskt och växande solenergiföretag som arbetar för att förändra energibranschen i Sverige och bidra till en hållbar framtid. Med fokus på innovativa lösningar och kundanpassade system levererar vi solcellslösningar av hög kvalitet till både företag och fastighetsägare. Nu söker vi en engagerad och kompetent elektriker som vill vara en viktig del av vårt team och ta ansvar för att driva våra projekt framåt.
Vad vi erbjuder
Trygga arbetsvillkor: Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
Utvecklingsmöjligheter: Hos Arka Energy får du chansen att växa i din roll genom kontinuerliga utbildningar och utvecklingsprogram.
En dynamisk arbetsmiljö: Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med varierande projekt och teknologier inom förnybar energi.
Påverkan och frihet: Vi värdesätter ditt initiativ och ger dig möjlighet att planera och utföra ditt arbete självständigt.
Om rollen
Som elektriker hos Arka Energy kommer du att spela en nyckelroll i installationen och driftsättningen av våra solcellssystem. Du arbetar med större projekt som omfattar både kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:
Installation av solcellsanläggningar och relaterade komponenter.
Koppling mellan växelriktare och fastighetens anslutningspunkt (AC).
Hantering av kraftkablar och fördelningsutrustning.
Delta i planeringsmöten för att identifiera tekniska behov och lösningar.
Utföra felsökning och service vid behov.
Rollen kräver en flexibel inställning då arbete utanför ordinarie arbetstider samt resor beroende på kundens plats kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är en problemlösande och ansvarstagande elektriker med intresse för förnybar energi. Du trivs i en roll där du kombinerar teknisk expertis med kundfokus och kvalitetsmedvetenhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet som certifierad elektriker med ECY-certifikat.
Kompetens inom både moderna och äldre elinstallationer.
Erfarenhet av att arbeta med ställverk och kraftkablar.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
B-körkort (manuell bil).
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med solcellsanläggningar eller energilagringssystem.
Om Arka Energy
Vi på Arka Energy ser oss själva som mer än bara ett solenergiföretag. Vår vision är att vara en långsiktig partner för våra kunder genom att erbjuda smarta energilösningar som inkluderar batterilagring, laddinfrastruktur och digital energioptimering. Vi tror på mångfald och inkludering som drivkrafter för innovation och strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där alla kan bidra till en grönare framtid.Så ansöker du
Ansökningar kan skickas till career@arka.se
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning i fyra månader.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: career@arka.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arka Energy AB
(org.nr 559320-9223)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kistagången 12, Kista Jobbnummer
9523288