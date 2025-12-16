Elektriker - Clas Fixare

Clas Fixare AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2025-12-16


Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Clas Fixare AB i Stockholm, Södertälje, Strängnäs, Uppsala, Enköping eller i hela Sverige

Clas Fixare bygger framtidens hantverkarbolag!
Clas Fixare brinner för att förenkla vardagen i varje hem genom att erbjuda små och stora hantverkstjänster till privat-och företagskunder över Sverige.
Vi är ett 100% helägt dotterbolag till Clas Ohlson med en tydlig vision: att skapa ett schysst och modernt hantverksbolag med engagerade kollegor och nöjda kunder.
Till Clas Fixare letar vi nu efter en lösningsorienterad serviceelektriker!
Vad ska du göra?
Du kommer att utföra allt ifrån mindre servicearbeten såsom att flytta på eluttag, installera dimmer eller en taklampa till mer komplexa jobb såsom att utföra felsökningar och byta elcentraler.
Du är lyhörd och har i uppgift att finna konstruktiva och kostnadseffektiva lösningar för kundens problem. Det kommer att vara ett varierande och roligt jobb med mycket kundkontakt.
Vad erbjuder vi dig?

Ett roligt och varierande arbete med möjlighet att utvecklas

Härliga och proffsiga kollegor som du kan lära dig nya saker av

Ett modernt företag där du kan påverka ditt eget arbete

En bra arbetsmiljö med kollektivavtal (Installationsavtalen)

Anställning i ett företag som vill bygga branschens bästa serviceföretag

After Work och andra sociala aktiviteter

Verktyg, servicebil, mobil och kläder

Hygienfaktorer (som vi ser det) såsom generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård, kollektivavtal, marknadsmässig lön samt löneutfyllnad vid föräldraledighet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med början under hösten 2025. Du anställs av Clas Fixare AB som är ett helägt dotterbolag till Clas Ohlson.
Vem är du?
Du gillar att jobba självständigt och är bra på att "ta folk". Du är lyhörd för kundens behov och tar tillfällen att komma med förslag på lösningar.
Det är viktigt att du känner igen dig i följande:

Du har praktisk erfarenhet som serviceelektriker

Du är auktoriserad elektriker alternativt innehar ett ECY certifikat

Du har god IT-vana

Du har goda kunskaper i svenska

Du har ett B-körkort

Känner du igen dig? Skicka in dig ansökan här nedanför. Vi vill gärna hitta vår nya medarbetare så fort som möjligt så vi intervjuar löpande. Hör mer än gärna av dig om du har frågor till; jonas.gafvelin@clasfixare.se
Vi tar dock inte emot ansökningar via mejl.
Genom att ansöka samtycker jag till att Clas Fixare AB får nyttja mina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clas Fixare AB (org.nr 559156-4843), https://www.clasfixare.se/

Kontakt
Pierre Dahlgren
pierre.dahlgren@clasfixare.se

Jobbnummer
9648301

Prenumerera på jobb från Clas Fixare AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Clas Fixare AB: