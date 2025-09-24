El-verktygskonstruktör
Företaget är en världsledande aktör inom försvarsindustrin och har kunder över hela världen. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Här ges du möjligheten att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch. Om tjänsten
I rollen som el-verktygskonstruktör blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team där man själv sätter gränsen för sin egen utveckling. Som el-verktygskonstruktör förser du produktionen med elverktyg, vilket innebär: konstruktion av verktyg för test av större, mindre samt delar av system/kablage för att säkerställa flygvärdighet. Arbetet är självständigt men i samråd med kollegor driver man projekten framåt och får stor hjälp av den kompetens som finns i teamet. Du kommer mestadels arbeta med justeringar av befintliga verktygsunderlag men även viss nykonstruktion. Arbetet bedrivs med fokus på kravställning, konstruktion, produktion och att alltid följa gällande regelverk.
Din kompetens Relevant utbildning inom el eller elteknik (t.ex. gymnasieutbildning, YH eller högskola)
Dokumenterad erfarenhet av arbete i Catia V5
Minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person tror vi att du är en kommunikativ lagspelare som gärna löser problem och driver arbetet framåt tillsammans med dina kollegor. Eftersom en stor del av arbetet sker i Catia V5 söker vi dig som föredrar att få rita och konstruera. Det ses som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med VPM struktur eller om du har tidigare erfarenheter av försvarsindustrin Övrig information
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
