Ekonomisupport till vår kund i Timrå
2026-01-22
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Är du en noggrann och serviceinriktad person som trivs i en roll där du får vara navet i ekonomiflödet? Nu söker vi dig som vill arbeta med ekonomisupport hos en av våra kunder i Timrå. Här får du möjlighet att kombinera administration, problemlösning och ekonomi.
Vår kund står inför en spännande resa där de byter ut deras affärssystem och förbättrar deras arbetssätt och rutiner. Därför utökar dem med fler härliga kollegor!?Kanske är det dig dem söker?Arbetsuppgifter
I ekonomisupporten består huvuduppgiften av att skapa goda förutsättningar för att?deras affär?hanteras på ett effektivt sätt?och uppnå bästa möjliga kundservice. Rollen innebär ansvar för korrekta transaktioner med kund och leverantör samt att ge support till interna och externa kunder och ta ansvar för att lösa kundens behov både kortsiktigt och långsiktigt, med ett hållbart perspektiv. I tjänsten ingår hantering av fakturafrågor, se över priser och avtal samt annan ekonomiadministration kan tillkomma.
Du blir en viktig del i den implementation och systembyte som vår kund står inför. Initialt kommer det vara viktigt att du snabbt sätter dig in i deras affär.
Arbetstiderna är vardagar kl 07:00-16 och placeringsort är Timrå.
Du blir anställd av Clockwork arbetar som konsult ute hos vår kund i Timrå. Uppdraget beräknas starta omgående och pågår i minst 12 månader. Om det känns rätt för alla parter finns det mycket goda möjligheter att bli anställd hos vår kund.Profil
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du har erfarenhet av ekonomiadministration så som fakturahantering. Vidare är du nyfiken, engagerad och trivs i en serviceinriktad roll med stort ansvar. Du har lätt för att ta till dig nya system och arbetssätt, är snabb i fingrarna och arbetar lösningsorienterat även i ett högt tempo.
Du är en lagspelare som sprider energi och bidrar till en god arbetsmiljö samtidigt som du har förmågan att självständigt driva dina ärenden framåt med både kundfokus och affärstänk.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet från ekonomiadministration
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God systemförståelse
• Förmåga att analysera komplexa situationer och se helheten
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande är om du har:
• Kunskap om återvinningsbranschen
• Business-relaterad utbildning från yrkeshögskola eller universitet
• Erfarenhet av systembyte
• Erfarenhet från Microsoft Dynamics
Som konsult hos oss på Clockwork får du ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Känns den här rollen som klippt och skuren för dig? Vad kul, då tar vi gärna emot din ansökan redan idag! Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
senast 2026-02-01.
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
