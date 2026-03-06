Ekonomistudent till Lantmännen i Malmö!
2026-03-06
Är du en noggrann ekonomistudent som söker ett meriterande extrajobb? Vill du få erfarenhet inom kundreskontra och ekonomiadministration på ett av Sveriges största företag inom den gröna näringen? Då kan denna tjänst hos Lantmännen vara rätt för dig!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. De ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder kronor årligen. Med basen i spannmål förädlar de åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av deras mest kända varumärken är AXA, Kungsörnen, Korvbrödsbagarn, GoGreen, Finn Crisp och Bonjour. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar de ansvar från jord till bord. Läs mer på www.lantmannen.se.
Vi söker nu en ekonomiassistent till Lantmännen i Malmö. Du kommer att vara en del av ekonomiteamet och arbeta med kundreskontra och administrativa arbetsuppgifter. Rollen innefattar även att bemanna deras växel och hantera inkommande frågor från lantbrukare kopplade till ekonomi. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bokning av inbetalningar
Upprättande av bokföringsordrar
Bankavstämningar
Deltagande i bokslutsarbete
Support över telefon och mail
Du kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men arbeta hos Lantmännen på deras kontor i centrala Malmö. Arbetstiderna är måndag till fredag under kontorstider. Under terminerna arbetar du vid behov, cirka 1 dag per vecka, och under sommaren (juni-augusti) arbetar du heltid för att täcka upp under semestrar. Tjänsten är beräknad att starta med onboarding i början av maj, och på heltid den 8 juni.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar ekonomi på högskola eller universitet. Du är noggrann, strukturerad och har en god förståelse för siffror, samtidigt som du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Med en prestigelös inställning vågar du fråga om hjälp vid behov och ser det som en självklarhet att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi, och vi ser gärna att du arbetat med service tidigare.
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
