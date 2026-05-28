Ekonomicontroller
2026-05-28
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera analys, verksamhetsförståelse och strategiskt stöd? Vi söker nu en ekonomicontroller som vill vara med och bidra till en stabil och framåtblickande ekonomistyrning i vår organisation.
Som ekonomicontroller har du en central roll i arbetet med planering, uppföljning och utveckling. Du stödjer chefer och verksamhet i ekonomiska frågor, tar fram analyser och beslutsunderlag samt arbetar med bokslut, budget, prognos och ekonomisk uppföljning. Genom ditt arbete bidrar du till välgrundade beslut, god resursanvändning och en styrning som stödjer verksamhetens mål.
I rollen kommer du arbeta operativt i det dagliga ekonomiarbetet men även ha ett strategiskt perspektiv på verksamhetens utveckling. Med din analytiska förmåga och helhetssyn identifierar du förbättringsområden, ser samband och bidrar till lösningar som stärker både effektivitet och kvalitet.
I rollen som ekonomicontroller kommer du bland annat att:
upprätta, samordna och följa upp budget, prognoser och ekonomiska planer
analysera ekonomiska utfall, nyckeltal och avvikelser samt rapportera resultat till chefer och ledning
ta fram beslutsunderlag, ekonomiska rapporter och presentationer som stöd i verksamhetsstyrningen
genomföra bokslutsarbete och säkerställa kvalitet i ekonomiska processer och rapportering
stödja chefer i ekonomiska frågor kopplade till planering, uppföljning och resursfördelning
samarbeta med andra funktioner och avdelningar för att bidra till att verksamheten når sina ekonomiska mål
identifiera utvecklings- och förbättringsområden inom ekonomistyrning, uppföljning och arbetssätt
Det här är en tjänst för dig som har ett starkt intresse för ekonomi och som drivs av att använda analyser och insikter för att skapa värde, stödja beslut och bidra till en hållbar utveckling av verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, professionalism och utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att påverka, bidra med dina perspektiv och vara med och utveckla våra ekonomiska processer och arbetssätt.
Vi söker dig som har högskoleexamen inom offentlig förvaltning, ekonomi eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom ekonomisk analys, budget och prognos. Har du tidigare arbetat i Göteborgs Stad eller i annan offentlig förvaltning ser vi det som ett plus. Erfarenhet eller kunskap om socialtjänstens område är också meriterande. Vi ser även positivt på om du har arbetat med BI-verktyg.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Publiceringsdatum2026-05-28Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en del av vårt urval.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Linnea Hedegärd, Sacorådet linnea.hedegard@socialsydvast.goteborg.se Jobbnummer
9934654