Ekonomichef till vård- och omsorgsbolag
2025-10-20
Vill du arbeta som ekonomichef med IT-ansvar och göra skillnad varje dag? Som Ekonomichef på SOLOM får du en nyckelroll där du leder och utvecklar både ekonomi- och IT-funktionen, driver digitalisering och bidrar till bolagets långsiktiga styrning och utveckling.
Du får en central roll i ledningen och i hela bolaget, med möjlighet att verka i en organisation med korta beslutsvägar, entreprenörsdriven kultur och trygga kommunala ägare.
Om jobbet
I rollen som Ekonomichef ansvarar du för den övergripande ekonomistyrningen i bolaget och säkerställer att ekonomiska processer håller hög kvalitet, är digitaliserade och drivs effektivt. Du leder ekonomi- och IT-avdelningen, där din roll är att skapa struktur, prioritera och coacha, men också att själv kliva in när det behövs.
Du tar fram ekonomiska scenarier för att identifiera möjliga konsekvenser för verksamheten och följer omvärldsutvecklingen för att tidigt identifiera förändringar som kan påverka bolaget. Du bidrar till god kostnadskontroll och är aktiv i att stärka intäkterna i bolaget.
När det gäller IT är du strategisk partner i frågor som rör system, IT-strategi och digitalisering. Du säkerställer att IT-lösningar fungerar i vardagen, driver förbättringsinitiativ och tar fram och genomför beslutad IT-strategi.
Som Ekonomichef rapporterar du till VD.
Din arbetsplats kommer att vara Turebergshuset i centrala Sollentuna. Där sitter du tillsammans med resterande stab inom bland annat Kvalitet, HR, Fastighet, Kommunikation och Marknad. Din avdelning, som du ansvarar för, består av en redovisningsansvarig, två controllers, en ekonomiassistent och en IT-koordinator.
Hos oss får du arbeta i ett företag som har det bästa av två världar, då vi är något så ovanligt som ett kommunalt vård- och omsorgsbolag. Vi ägs av Sollentuna kommun vilket ger en trygghet och stabilitet, samtidigt som vi drivs i bolagsform med korta beslutsvägar och en entreprenörsdriven kultur. Vi finns bara i Sollentuna vilket ger närhet till verksamheter, kollegor, ledning och stab. Vi har kollektivavtal och du har möjlighet att löneväxla till pension och semester. Utöver det har vi förmåner som generöst friskvårdsbidrag och Edenred-lunchkortet (subventionerad lunch).
Om dig
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har:
- Akademisk examen inom ekonomi, finans, redovisning eller liknande
- Erfarenhet som ekonomichef eller motsvarande under flera år
- Goda kunskaper i redovisning, controlling, rapportering och finansiell analys
- Goda kunskaper i budget- och prognosarbete
- Kunskap och erfarenhet av ekonomiskt arbete inom personalintensiv bransch
- Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt IT-arbete eller IT-utveckling. Erfarenhet av NIS2-direktivet är en stark merit.
Som person är du en ledare som är tydlig, närvarande och prestigelös. Du skapar engagemang och delaktighet, prioriterar klokt och omsätter strategier till konkreta resultat. Du arbetar nära teamet och samverkar med kollegor i hela bolaget, med kommunen och styrelsen. I dina beslut är du affärsmässig, ser helheten och tar ansvar för att hitta lösningar som gynnar både verksamheten och långsiktig utveckling.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen kommer vi i slutet av rekryteringsprocessen använda oss av rekryteringstester som ett komplement till intervjuerna. Vi genomför även bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställningsavtal skrivs.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
