Ekonomichef till Svenska Orienteringsförbundet
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ha en bred ekonomichefsroll där du både driver ekonomin och själv är operativ i arbetet? Trivs du i en organisation med starkt engagemang, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka?
Då kan du vara den ekonomichef vi söker till Svenska Orienteringsförbundet!
Orienteringsförbundet är en nationell idrottsorganisation som främjar och utvecklar orienteringssporten i Sverige. Vi arbetar för att främja hälsa, gemenskap och naturnära upplevelser genom att arrangera tävlingar, utbilda tränare och stödja föreningar och idrottare.
Vi har en passion för att utveckla orienteringssporten och vi söker nu en ekonomichef som vill vara en del av vår positiva framtidsresa och som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och stärka svensk orientering!
Det här är en bred och verksamhetsnära ekonomichefsroll där du ansvarar för ekonomin och samtidigt arbetar operativt.
Vi erbjuder dig en familjär arbetsmiljö med stort engagemang, där du får ett tydligt mandat och möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling. Som ekonomichef är du en nyckelperson i organisationen och arbetar nära förbundschef samt övriga delar av verksamheten.
Du är en del av ekonomifunktionen där ni tillsammans driver och utvecklar ekonomiarbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ett tydligt ansvar för att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet i ekonomin.
Du arbetar verksamhetsnära och bidrar med analyser och beslutsunderlag som gör skillnad i praktiken. Du ingår i ledningsgruppen och är med och påverkar både strategiska beslut och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.
Det här är inte en ren chefsroll - du är både ansvarig och operativ, och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänk med att själv driva arbetet framåt.
Hos oss får du:
• En bred roll med insyn i hela verksamheten
• Korta beslutsvägar och stort mandat
• Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
• En organisation med starkt engagemang och tydliga värderingar
Ansvarsområden & uppgifter:
• Övergripande ansvar för förbundets ekonomi
• Budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
• Analys av ekonomiska resultat och rapportering till ledning
• Säkerställa kvalitet i redovisning och ekonomiska processer
• Stödja organisationen i ekonomiska frågor och beslutsunderlag
• Utveckla och effektivisera arbetssätt, rutiner och strukturer
• Samverka med interna och externa intressenter
• Lönehantering kan ingå i rollen eller hanteras externt
Personprofil
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har en god förståelse för både operativt och strategiskt ekonomiarbete och trivs i en bred roll där du får ta stort ansvar.
Du är analytisk och strukturerad med förmåga att se samband och dra slutsatser utifrån ekonomiska data. Du har ett strategiskt tänkande och kan omsätta analyser till konkreta åtgärder som bidrar till verksamhetens utveckling.
Som person är du social och samarbetsvillig, med en god kommunikativ förmåga. Du trivs i en organisation där du arbetar nära verksamheten och där du får vara med och påverka. Du är initiativtagande, handlingskraftig och har ett eget driv i ditt arbete.
Meriterande för rollen är erfarenhet från idéburen verksamhet eller idrottsrörelsen, arbete i de system som vi använder idag, såsom Visma.net, OneStopReport och Hogia lön.Publiceringsdatum2026-04-10Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 8-17, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till 2 dagar i veckan
Plats: Stockholm/Sickla
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Svensk Orientering samlar över 82 500 medlemmar och cirka 545 föreningar och är ett av Sveriges större idrottsförbund. Vi har en stabil ekonomi, ett kansli med drygt 20 medarbetare, ett eget evenemangsbolag och flera framgångsrika landslag.
Vi befinner oss även i en utvecklingsfas där vårt evenemangsbolag integreras närmare förbundets verksamhet, vilket ställer nya krav på samarbete, struktur och ekonomisk styrning.
Vi arbetar varje dag för att utveckla orienteringssporten, från bredd till elit och drivs av våra kärnvärden: nyfikenhet, mod och stolthet.
För att få en bild av förbundet får du gärna läsa mer på hemsidan, https://www.orientering.se/ Så ansöker du
