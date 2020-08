Ekonomichef till Gällivare kommun - AB Terminalen - Ekonomichefsjobb i Gällivare

Prenumerera på nya jobb hos AB Terminalen

AB Terminalen / Ekonomichefsjobb / Gällivare2020-08-24En arktisk småstad i världsklass.Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor nära 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren2020-08-24Ekonomiavdelningen tillhör Stöd och utvecklingsförvaltningen tillsammans med avdelningarna för personal, kommunikation, IT samt nämnd och utredning. Förvaltningens uppdrag är dels att driva och vidareutveckla processer inom respektive avdelnings område genom att vara nytänkande och proaktiva och dels att verkställa myndighetsutövning samt tillhandahålla stöd och service till kommunkoncernen, politisk ledning, medborgare, näringsliv, och idéburen sektor genom god samverkan och förståelse för mottagarnas behov. Förvaltningens stöd och service ska bidra till att mottagarna har bättre förutsättningar att nå sina mål och möta framtida utmaningar.Ekonomichefen är direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Under hösten inleder vi en verksamhetsutvecklingsprocess där varje medarbetare är en viktig pusselbit och varje bidrag avgörande för resultatet.Kommunens ekonomiarbete är centraliserat till en gemensam funktion och ekonomichefen ansvarar för och leder arbetet med att hålla samman kommunens ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser, initiera förbättringar i det ekonomiska arbetet och har ansvar för budgetprocessen, redovisning, bokslut, finansieringsfrågor samt ekonomiska rapporter och analyser m.m. Ekonomichefen har också ett övergripande ansvar för att politiken får väl underbyggda beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Till sin hjälp har ekonomichefen 19 engagerade och ansvarstagande medarbetare.Gällivare kommun använder Ådata ekonomisystem och under 2020 implementeras ett BI-system. Vi arbetar med verksamhetsplanering och tillitsbaserat ledarskap där styrning av mål och medel integreras. Målsättningen är en långsiktig ekonomi i balans. En unik utmaning är att klara ekonomistyrningen inom ramen för den samhällsomvandling som pågår. Som ekonomichef är du föredragande i kommunstyrelsen gällande kommunens ekonomiska intressen, du ansvarar för avdelningens personal och arbetsmiljö och arbetar för att skapa förutsättningar för samarbete och kompetensutveckling. Viktiga uppgifter är att bevaka nyheter inom ekonomiområdet, göra omvärldsanalyser, föreslå förbättringar i det ekonomiska arbetet samt ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet. Ekonomichefen ska vidareutveckla och samordna ekonomiavdelningens insatser så att politiker och kommunens chefer får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor samt upprätthålla goda kontakter med banker, finansieringsinstitut och andra externa samverkansparter inom det ekonomiska området.Som ekonomichef hos oss är du en företrädare för Gällivare kommun. Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap som har en tydlig förankring i våra värdeord mångfald, effektivitet, nyskapande och attraktivitet.Dina personliga egenskaper är viktiga. Du kan bli lyckosam i detta uppdrag oavsett vilka dessa är om du tar tillvara på dina styrkor och använder dem på rätt sätt. Vi tror att analytisk förmåga och noggrannhet är till stor nytta och vill att du i tidigare chefsuppdrag varit en uppskattad ledare.I denna roll är interaktion med olika parter som politiker, övrig kommunledning och kollegor ett vardagligt inslag. Det är därför viktigt att du är kommunikativ, kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt och har en vilja och förmåga att förstå omgivningens behov. I ansvarsområdet gäller det även att många gånger kunna påverka och styra andra så vi tror att du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Vidare är det viktigt att du har ett smidigt men fast sätt för att både kunna anpassa dig efter ändrade förutsättningar och samtidigt ha förmågan att driva din linje framåt.Du har akademisk ekonomiutbildning och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på ledningsnivå. God systemförståelse och gärna erfarenhet av implementering av affärs-/verksamhetssystem. Erfarenhet av att kontinuerligt utveckla rutiner och processer samt att leda förändringsarbete är viktigt. Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och känsla för politiska prioriteringar är meriterande.Heltid. Tillsvidare med tidsbegränsat chefsförordnande.Tillträde enligt överenskommelse.Visst låter det intressant?Läs mer om oss på http://www.gellivare.se/ Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Rekryteringskonsult Peder Hansson på rekryteringsföretaget Terminalen Executive Search. Telefonnummer 0730-26 80 30 eller via e-post peder.hansson@terminalen.nu Fackliga företrädare nås via Gällivare kommuns växel. Telefonnummer 0970-818 000Välkommen med din ansökan senast 1 september 2020 till www.terminalen.nu/rekryteringar Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller brev.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-01AB Terminalen5331503