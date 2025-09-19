Ekonomichef med regionalt ansvar för mål- och budgetprocess
2025-09-19
Regionkontoret söker nu en ekonomichef som vill ta en central roll i arbetet med att utveckla och samordna regionens ekonomistyrning.
Uppdraget är viktigt och ansvarsfullt, och vi söker dig som vill bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för välfärd, kollektivtrafik och regional utveckling.
Om uppdraget
Som ekonomichef leder du ekonomiavdelningen på Regionkontoret med cirka 15 medarbetare. Du har också ett övergripande ansvar för regionens mål- och budgetprocess, uppföljning samt investeringsplanering. Rollen innebär ett nära samarbete med politisk ledning, tjänstepersoner på olika nivåer och förvaltningar inom hela regionen.
Uppdraget omfattar även att i vissa frågor och sammanhang biträda och ersätta ekonomidirektören, vilket innebär att du har en tydlig roll även på strategisk koncernnivå.
Om arbetsplatsen
Ekonomiavdelningen på Regionkontoret ansvarar för att leda, samordna och utveckla de regionala processerna för planering och uppföljning, redovisning och finans, inköp samt fastighet. I vårt uppdrag ingår att både leda och stödja regionens förvaltningar och bolag utifrån våra ansvarsområden samt att stödja politiken i deras uppdrag. I ett processbaserat arbetssätt finns ett nära samarbete med regionens förvaltningar och bolag. Ekonomiavdelningen på Regionkontoret ansvarar också för att stödja förvaltningen Regionkontoret med planering, internbudget, uppföljning, prognoser och andra ekonomiska frågor.Publiceringsdatum2025-09-19Profil
Vi söker dig som
- Har dokumenterad erfarenhet av att leda i komplexa organisationer med många intressenter och förmåga att leda och utveckla ekonomistyrning i en komplex organisation med flera verksamhetsområden.
- Är trygg i att driva övergripande processer för mål, budget och uppföljning.
- Kan navigera i en politiskt styrd organisation och bidra med väl underbyggda beslutsunderlag.
- Har god förmåga att göra ekonomiska frågor begripliga och relevanta för olika målgrupper.
- Är en tydlig och coachande ledare som bygger engagemang och ansvarstagande i ditt team.
- Har en akademisk utbildning
Vi värdesätter också att du
- Har ett strategiskt helhetsperspektiv och förmåga att omsätta det i praktiskt arbete.
- Är samarbetsorienterad och kan skapa förtroendefulla relationer.
- Tar ansvar, visar gott omdöme och är jordnära i ditt ledarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker 16, 21, 23 oktober men kan också ske löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som chef inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
