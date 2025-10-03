Ekonomichef, Aros Auto
2025-10-03
Ekonomichef till Aros Auto i Västerås
Vill du arbeta brett med ekonomi och samtidigt få möjlighet att leda ett mindre team i en familjär miljö som präglas av engagemang och gemenskap? På Aros Auto söker vi nu en Ekonomichef som vill kombinera det dagliga hantverket med att vara med och utveckla företaget framåt.
Om rollen
Som Ekonomichef hos oss blir du en viktig del av helheten. Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för hela ekonomiprocessen - från bokslut, avstämningar och analyser till årsredovisningar, budget, prognoser och rapportering. Samtidigt finns du nära i vardagen och bidrar med trygghet och struktur i det löpande arbetet. Du gillar att fördjupa dig i siffrorna och se hur de kan bidra till att utveckla verksamheten.
Rollen är bred och kombinerar klassiska ekonomifrågor med inslag av personalansvar och ledarskap. Du leder ett mindre team av medarbetare och är en närvarande chef som finns till hands när det behövs. Med din kompetens och ditt strukturerade arbetssätt skapar du tydlighet och framdrift i det ekonomiska arbetet, och i ledningsgruppen bidrar du med analyser som hjälper oss att driva affärsplanen och verksamheten framåt.
Vem är du?
Vi tror att du har flera års erfarenhet från en bred ekonomifunktion och nu vill ta nästa steg. Kanske blir detta din första chefsroll? Det viktiga är att du kan ekonomihantverket och trivs med att kombinera operativt arbete med ansvar för helheten.
Du har med dig en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande erfarenhet som gett dig en bred och trygg kompetens i yrkesrollen.
Du är van vid att arbeta i Excel, känner dig trygg i alla delar av ekonomiarbetet och är intresserad av att utveckla processer och driva förbättringar.
Som person är du prestigelös och samarbetande med ett affärsnära synsätt, och med förmågan att skapa nära och bra samarbeten i både teamet och tillsammans med ledningen.
Varför Aros Auto?
Det händer mycket inom bilbranschen, och vi vill alltid ligga steget före. Som återförsäljare strävar vi ständigt efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen, oavsett om det gäller ett nytt bilköp, en hyrbil eller service i vardagen.
Hos oss är det högt i takt och nära till besluten. Vi är ett familjeföretag med stark gemenskap, där vi värdesätter både våra kunder och våra medarbetare. Vi tror på att framgång byggs tillsammans i team, och att varje möte med en kund eller kollega, är en chans att skapa något extra.
Som Ekonomichef hos oss blir du en del av den kulturen. Du får en roll där din kompetens är avgörande för att vi ska kunna utvecklas vidare som företag, och där du har möjlighet att påverka och bidra i en organisation som växer och rör sig framåt.
Arbetsplatsen är hos Aros Auto på Tunbytorp, Västerås.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Hemmingsson på telefon: 070-4321822 eller mail: anna@talensia.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
Talensia AB
