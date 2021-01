Ekonomiassistent till Procurator - TNG Group AB - Ekonomiassistentjobb i Malmö

TNG Group AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö2021-01-22Nu söker vi ekonomiassistenter till leverantörsreskontra hos Procurator i MalmöVi söker ekonomiassistenter till Procurator i Malmö som är i uppbyggnadsfas av sin ekonomiavdelning. De profiler vi söker är dels dig med erfarenhet av Accounts Payable i stora bolag, gärna SSC, och med vana att hantera stora flöden genom hela processen från inköp/matchning till betalning. Men vi söker även dig som är van att driva processen självständigt där du agerar mycket som en support till framförallt sälj- och marknad och där du säkerställer att fakturor hanteras på korrekt sätt och i tid.VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Det här är en spännande chans för dig som vill vara med i en förändringsfas!DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERProcurator har nu behov av ytterligare ekonomiassistenter till leverantörsreskontra. Arbetsuppgifter så som scanning, matchning, betalningar och support till leverantörer ingår i rollen. Du kommer att ha dagliga kontakter med olika personer i organisationen men framförallt kommer du att vara en support till säljavdelningen vid fakturafrågor. Utöver dina dagliga arbetsuppgifter är du givetvis behjälplig med övrig support inom ekonomiområdet. I en del av rollerna är fokus på att jobba i de standardiserade processerna med stora volymer medan andra roller är mer fokuserade på att jobba med utveckling av processer och framförallt att säkerställa effektiv hantering av fakturorna i flödet enligt tidsplan. I samtliga roller är det viktigt att hålla en hög servicenivå och att vara en god relationsbyggare.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu erbjuds att följa med på en mycket spännande resa tillsammans med drivna och ambitiösa kollegor där det sällan är långt till skratt.VEM ÄR DU?Vi tror att du har ett antal års erfarenhet av liknande positioner och en ekonomisk gymnasieutbildning i grunden. Du trivs med utmaningar och med att vara i en föränderlig miljö där du ser något positivt i att till viss del vara med och påverka rutiner och processer.De två positionerna som vi söker till är, dels dig som har erfarenhet av Pyramid och är van att jobba självständigt med mindre bolag i en större koncern. Vi söker även dig som har vana att jobba i SAP, eller något annat stort system, och som har vana av stora fakturaflöden. Oavsett position ser vi att du har erfarenhet av hela processen inom leverantörsreskontra och har jobbat i stora organisationer, gärna med erfarenhet av att jobba på Shared Service Center med stora volymer. Vidare har du en bra grund inom redovisning och god allmän systemvana.Som person är du noggrann, har sinne för ordning och reda samt är van att jobba i ett högt tempo. Då grossistvecksamheten är global är engelska ett krav för att kunna kommunicera i såväl tal som skrift. Vidare vill vi att du har lätt för att ta kontakt med människor och att du självständigt söker upp berörda personer.INTRESSERAD?I rekrytering av denna tjänst samarbetar TNG med systerbolaget Invici. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Välkommen med din ansökan snarast då intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 9 februari. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Följ anvisad länk. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Jeanette Wahrenberg 070-7765091 eller Patrik Lilja 070-9810048.Som en del i TNG:s och Invicis rekryteringsprocess genomförs bakgrundskontroll på slutkandidat.Om InviciPå Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vår vision med Invici är ett konsult- och rekryteringsbolag för ekonomer där du som kund eller kandidat känner att vi förstår dina behov. Vi har suttit på liknande positioner som din och har därefter arbetat i rekryteringsbranschen under flera år.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-01-22Fast lönSista dag att ansöka är 2021-02-09Tng Group AB5537372