Ekonomiassistent till internationell koncern i Jönköping
2026-04-10
Vill du arbeta i en internationell och växande verksamhet där du får utvecklas inom ekonomi och på sikt ta ett större ansvar? Vi söker dig som är nyfiken på processer och digital utveckling och som vill bli en viktig del av ett engagerat ekonomiteam.
Inledningsvis är detta ett konsultuppdrag om sex månader och för rätt person finns det mycket goda möjligheter till anställning hos vår kund efter avslutat uppdrag. Tjänsten ska tillsättas snarast och vi tillämpar därför löpande urval.
Om rollen
Som ekonomiassistent blir du en del av ett AP/AR-team som tillsammans ansvarar för koncernens kund- och leverantörsreskontra. Rollen är bred och innefattar bland annat arbete med distribution av kundfakturor, intern vidarefakturering, inbetalningar, påminnelsehantering och momsfrågor.
Du arbetar även med hantering av inkommande fakturor, betalningar, felsökningar och betalningsutredningar. I takt med att du kommer in i rollen förväntas du få en helhetsförståelse för ekonomiprocesserna och kunna stötta upp där det behövs inom teamet.
Då bolaget verkar internationellt kommer du även att arbeta med kunder och leverantörer i olika länder, där förståelse för moms och viss finansiell dokumentation kopplat till internationella affärer är en del av arbetet.
På sikt finns möjlighet att utvecklas vidare inom rollen, exempelvis mot en mer kvalificerad roll inom redovisning eller som teamledare.
Vi söker dig som:
Har en utbildning inom ekonomi (YH, högskola eller motsvarande)
Har ett intresse för system och god digital mognad
Har erfarenhet av ekonomisystem, såsom exempelvis Visma Net
Är nyfiken, driven och har en vilja att lära dig och utvecklas
Är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta i team
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat med liknande uppgifter tidigare eller har ett intresse för IT/system.
Vi erbjuder
En bred och utvecklande roll i en internationell koncern
Möjlighet att växa inom ekonomi eller ta en ledande roll på sikt
Ett engagerat team med nära samarbete
En arbetsmiljö där initiativ och utveckling uppmuntras
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Borgmästargränd 3 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Jennie Löf jennie.loof@axoconsulting.se 072-3295269
9848670