Ekonomiassistent som vill utvecklas
2026-02-20
Vill du ha en nyckelroll där du både säkerställer att vår kundfakturering fungerar felfritt och samtidigt är den som kollegor vänder sig till när det gäller Raindance? Vi söker nu en ekonomiassistent med huvudansvar för kundfakturaprocessen och ett tydligt backup/användarstöd i Raindance, med god förståelse för kundreskontraflödet.
Rollen passar dig som gillar struktur, kvalitet och ordning, och som trivs med att samarbeta brett i organisationen. Vi lägger stor vikt vid att det blir rätt person.
Du får ett tydligt processägarskap för kundfakturering och kundreskontra, och du blir en viktig del i att få vardagen att fungera smidigt - både i ekonomiflöden och i systemstödet.
Vi tror att du är en person som tar ansvar, är noggrann och gillar att skapa ordning. Du är trygg i dialogen med både ekonomi och verksamhet och du trivs med att vara den som "reder ut" när något inte stämmer.
Vi erbjuder
* En stabil och viktig roll med tydligt ansvar och stor möjlighet att påverka rutiner och arbetssätt.
* En vardag med variation: process, systemstöd och samarbete med verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter kundfakturaprocess/kundreskontra
* Huvudansvar för kundfakturaprocessen: kvalitetssäkra underlag, skapa/skicka fakturor och säkerställa att det blir rätt från början.
* Hantera kreditfakturor, rättelser och avvikelser.
* Arbeta med kundreskontra i Raindance: uppföljning, utredningar och avstämningar.
* Stötta verksamheten i frågor kopplade till fakturering (t.ex. referenser, moms, konteringslogik där relevant).
* Bidra till förbättringar av rutiner och arbetssätt för att minska fel, ledtider och manuellt arbete.
Systemadministration Raindance
Vara stöd och backup för användare i Raindance kopplat till kundreskontra och närliggande flöden.
* Felsöka enklare problem och driva ärenden vidare till rätt instans/leverantör vid behov.
* Dokumentera arbetssätt, instruktioner och så här gör vi-rutiner.
Övriga uppgifter
* Kunna hjälpa till vid leverantörsfakturahantering vid behov.
* Stötta i flöden kopplade till e-handel (t.ex. beställnings-/attestflöden, uppföljning, avvikelser).KvalifikationerKvalifikationer
* Gymnasieutbildning inom ekonomi
* Erfarenhet av ekonomiadministration, gärna med fokus på kundfakturering/kundreskontra.
* Praktisk erfarenhet av Raindance, särskilt kopplat till kundreskontra (eller motsvarande ERP där du snabbt kan växla upp).
* God systemvana och vilja att förstå flöden, samt att hjälpa andra
* God svenska i tal och skrift.
Meriterande
* Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
* Erfarenhet av leverantörsreskontra och/eller e-handelsflöden.
* Kunskaper i Excel
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
