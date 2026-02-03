Ekonomiassistent | Siemens Energy | Finspång
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Finspång Visa alla ekonomiassistentjobb i Finspång
2026-02-03
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta inom ekonomi och söker nästa steg i din karriärt? Vi på Jefferson Wells söker nu en noggrann och engagerad ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. I rollen som ekonomiassistent får du möjlighet att arbeta nära både verksamhet och central ekonomi och utvecklas inom områden som leverantörsreskontra, avstämningar och inköp. Är du redo för en utvecklande roll inom ekonomi hos Siemens Energy? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Uppdragsstart: 16 februari 2026
Uppdragslängd: 1 år
Om jobbet som ekonomiassistent:
Som ekonomiassistent hos Siemens Energy i Finspång blir du en central del av ekonomiarbetet inom avdelningen Real Estate. Rollen passar dig som trivs med att arbeta strukturerat, har god förståelse för ekonomiska flöden och uppskattar att vara ett nav i hanteringen av beställningar, fakturor och avstämningar.
Du arbetar nära både business och central ekonomi och bidrar till att skapa struktur och kvalitet i det dagliga ekonomiarbetet. Du kommer även att stödja inköpsprocessen samt delta i förbättringsarbete kring rutiner och arbetssätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Säkerställa rätt konteringar och betalningar av leverantörsfakturor.
Utföra löpande avstämningar mellan fakturor och relaterade avtal.
Stödja månadsbokslut med underlag och avstämningar.
Granska resultat och balansräkning samt följa upp avvikelser.
Stödja inköpsprocessen enligt gällande riktlinjer samt administrera inköpsanmodor och purchase orders.
Delta i förbättringsarbete och utveckling av rutiner.
Den vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomiarbete och som vill fortsätta utvecklas i rollen som ekonomiassistent hos ett globalt bolag. För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta självständigt. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika delar av verksamheten.
Vi söker dig som:
Är gymnasieekonom eller har motsvarande utbildning.
Har minst 2-3 års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning.
Är noggrann, strukturerad och van att arbeta självständigt.
Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av SAP.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av inköp och arbete med avtal är meriterande för rollen.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Drottninggatan 24 (visa karta
)
602 24 FINSPÅNG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9721431