Ekonomiassistent deltid Helsingborg
2025-09-07
Vill du arbeta som ekonomiassistent? Då har du kommit rätt! Just nu söker vi på Manpower en ekonomiassistent till vår kund Osby Vitvaror i Helsingborg. Vi söker en person som är noggrann och ansvarstagande.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Osby Vitvaror. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
Uppdrag på deltid 3d/v ca 30-40 %. Starten är omgående.
Varaktig 4-6mån
Om OSBY Vitvaror AB
"Vår vision är att Fastighets- och byggföretag som söker en problemfri tillvaro och en hög servicegrad, skall uppleva att Osby levererar ett bekymmersfritt partnerskap, för att Osby, som bara fokuserar på fastighetskunder, levererar en kundanpassad helhetslösning med rätt produkt, rätt service och hög tillgänglighet."
Läs gärna mer på www.osbyvitvaror.se
Några av dina arbetsuppgifter som ekonomiassistent hos Osby Vitvaror
I din roll kommer du att hantera
Löpande kontering
Hantering av leverantörsfakturor
Hantera ekonomimail genom att svara kunder
Registrera inbetalningar
Erfarenhet från affärssystemet Pyramid är ett plus
Är du rätt för rollen?
Du bör ha erfarenhet från att arbeta erfarenhet av ekonomi.
* Ekonomi utbildning
* Något års erfarenhet av löpande ekonomiarbetsuppgifter
* God dator- och systemvana
* Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
* Noggrann, strukturerad och van att arbeta självständigt
Sök tjänsten idag!
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Cecilia Lindgren via e-post: cecilia.a.lindgren@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
