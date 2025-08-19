Ekonomiassistent - Vikariat
2025-08-19
Vill du arbeta i en bred roll med fokus på ekonomi? Vi söker nu en ekonomiassistent till ett vikariat på 18 månader, med möjlighet till förlängning. Tyngdpunkten i din roll ligger på ekonomi där du kommer att arbeta med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring och enklare avstämningar samt rapportering. I din roll ingår även viktiga administrativa uppgifter som får helheten att fungera.
Du blir en del av vårt ekonomiteam tillsammans med vår ekonomichef och arbetar nära projektledare och kollegor i verksamheten för att tillsammans skapa struktur i både ekonomiska flöden och projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantering av inkommande leverantörsfakturor
Kundfakturering och uppföljning av betalningar
Löpande bokföring och avstämningar
Enklare ekonomiska rapporter
Kundkontakt via telefon och mejl
Kvalifikationer
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av löpande bokföring och avstämningar
Goda kunskaper i Excel och affärssystem, vi arbetar i Hantverksdata, så erfarenhet av systemet är meriterande - men inte ett krav.
Som person är du
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med ansvar, har ett gott öga för detaljer och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du tycker att det är roligt att förbättra och effektivisera processer. Du är serviceinriktad samt flexibel och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Ett vikariat på 18 månader med chans till förlängning
En varierad roll där du får arbeta både med ekonomi och administration
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet till utveckling inom ekonomi och administration
Möjlighet att påverka och vara en del av nya rutiner och processer
Omfattning
Heltid
Placeringsort: Malmö
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
