Ekonomiassistent - Kundreskontra
2026-01-19
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
Plats: Ljusdal, Sverige
Anställningsform: Heltid
Start: Slutet av februari

Om företaget
Marknadsdatagruppen är en växande koncern med säte i Ljusdal. Koncernen bedriver verksamhet inom informationstjänster, digitala marknadsplatser och seminarieverksamhet med fokus på fastighets-, media- och sjukvårdssektorn.
Ekonomifunktionen är en koncerngemensam funktion som stöttar samtliga bolag i gruppen. Här blir du en del av ett samarbetsinriktat team med tydliga rutiner, där du får möjlighet att utvecklas i din roll.Om tjänsten
Som ekonomiassistent blir du en del av Marknadsdatagruppens koncerngemensamma ekonomiavdelning. Rollen passar dig som är i början av din karriär inom ekonomi och vill bygga en stabil grund genom praktiskt arbete med kundreskontra och löpande ekonomiadministration.
Du arbetar nära kollegor inom ekonomi och andra delar av organisationen och får stöd i ditt arbete, samtidigt som du successivt tar mer eget ansvar.Arbetsuppgifter
Fakturering till kund för flera bolag inom koncernen
Hantering av påminnelser och enklare krav kopplade till kundreskontran
Besvara frågor via mejl och telefon, både internt och externt
Övriga administrativa uppgifter som förekommer på en ekonomiavdelning
Vi söker dig som
Har avslutad gymnasial ekonomiutbildning eller YH/KY-utbildning inom ekonomi
Har tidigare erfarenhet av ekonomiadministration
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Om dig
I den här rollen söker vi dig som är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas inom ekonomi. Du är kommunikativ och prestigelös, vågar ställa frågor och tycker om att samarbeta med andra.
Du är noggrann och strukturerad, trivs med ordning och reda och har lätt för att följa rutiner. Samtidigt har du förmåga att planera ditt arbete och prioritera dina uppgifter i vardagen.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, slutför det du påbörjar och visar engagemang i ditt arbete. Du har ett serviceinriktat och professionellt bemötande gentemot både kollegor och kunder.
Det är meriterande om du
Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Har goda kunskaper i Excel
Varför jobba hos oss
En stabil och utvecklande roll i en växande koncern
Ett nära samarbete i ett engagerat och prestigelöst team
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetssätt
En arbetsplats där vi värdesätter både din kompetens och dig som person
Vi värdesätter dina erfarenheter och kunskaper i kombination med vem du är som person - det betyder mycket för oss i denna roll.
Ansökan och frågor
Skicka din ansökan till: jobb@marknadsdata.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marknadsdatagruppen i Norden AB
(org.nr 559542-1651), http://www.marknadsdatagruppen.com
Östernäsvägen 1 (visa karta
)
827 32 LJUSDAL Arbetsplats
Marknadsdatagruppen Jobbnummer
9692967