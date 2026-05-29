Ekonomiadministratör till Kristianstad
2026-05-29
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 750 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Nu söker vi dig som är intresserad av ekonomiadministration. Du kommer att ingå i en liten och sammansvetsad arbetsgrupp som tillsammans administrerar ca 750 personliga assistenter.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Leverantörsreskontra från inscanning (Continia) till betalning och avstämningar.
Löpande fakturering (BCO), underlag och sjuklönefakturering, avstämning kundreskontra.
Löpande avstämningar kring verktyget Pleo, inställningar för optimal funktion, överföring filer till bokföringen, behjälplig kring frågor från grupperna.
Bokföring nya förvärv, avstämningar, etc.
Övriga uppgifter inom administration, diverse utskick.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med en avslutad gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning, alternativt likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet. Du har en god datavana och har arbetat i Officepaketet. Tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna, branschen personlig assistans och kunskap i systemen BCO, Continia, och Pleo är meriterande.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har en analytisk förmåga. Du är lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta. I tjänsten gäller det att man är lösningsorienterad, noggrann och ha ett öga för detaljer, men ett hjärta för service. Du tar ett aktivt ansvar för de egna och gruppens arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvalitéer som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten, och välkomnar sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Anställningen inleds med en introduktion och tillträde sker enligt överenskommelse.Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
291 54 KRISTIANSTAD
