Ekonom vid Várdduo - Centrum för samisk forskning
2025-09-30
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Várdduo - Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning, till stor del finansierad av externa bidrag.
Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten.
I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten vid Várdduo i ökande grad av samverkan med det samiska samhället.
Att forskningsfrågorna ska vara förankrade i och ha hög angelägenhetsgrad för det samiska samhället samt att forskningsresultaten ska komma det samiska samhället till del är viktiga utgångspunkter, som också ställer krav på verksamheten. För mer information om vår verksamhet, besök gärna Várdduos hemsida.
Várdduo - Centrum för samisk forskning söker nu en ekonom på heltid och tillsvidare med tillträde så snart som möjligt. Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete med flexibilitet, goda förutsättningar till utveckling samt omväxlande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter
Som ekonom vid Várdduo utgör du ett viktigt och kvalificerat chefsstöd i strategiska frågor och ansvarar för ett ekonomiskt perspektiv i enhetens löpande verksamhet samt i utvecklings- och förändringsarbete. Arbetet spänner över hela ekonomiområdet och innefattar såväl operativt som strategiskt ekonomiarbete.
Dina arbetsuppgifter innebär att du:
• ansvarar för arbetet med budget, prognoser, uppföljning och bokslut,
• bereder, utreder och föredrar ärenden för föreståndaren och enhetens ledningsgrupp,
• driver och ansvarar för utvecklingsarbete av rutiner och processer inom ekonomiområdet,
• ansvarar för ekonomiarbetet vid planering, uppföljning och redovisning av projekt inklusive rapportering av EU projekt,
• bistår forskare i budgetarbetet samt upprättar budget inför deras forskningsansökningar,
• ger ett kvalificerat och rådgivande stöd till i enhetens medarbetare,
• analyserar och presenterar ekonomi på ett pedagogiskt sätt i tal och i skrift, i olika sammanhang,
• bevakar att verksamheten följer gällande regelverk och riktlinjer i ekonomiarbetet,
• bidrar med underlag till enhetens bemanningsplanering,
• bereder underlag till verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner samt ansvarar för kontrakt och avtal med externa parter,
• ansvarar för löpande ekonomiadministration såsom fakturahantering, löpande bokföring, anläggningstillgångar, inventering, reseräkningar, resebokningar och andra inköp,
• ansvar för diarieföring och arkivering.
Övriga arbetsuppgifter inom ekonomi och administration kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid samt anpassas efter din kompetens och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Arbetet kräver:
• lägst kandidatexamen inom ekonomiområdet med inriktning mot redovisning, exempelvis från civilekonomprogrammet, eller kompetens som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande,
• minst tre års aktuell erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
• god förmåga att ge ett kvalificerat stöd till ledning och medarbetare,
• god förmåga att analysera och presentera ekonomi på ett pedagogiskt sätt,
• mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska, och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska,
• erfarenhet av och goda kunskaper i Officepaketet/O365 och i synnerhet Excel.
Det är mycket viktigt att du är självgående, ansvarstagande och har en hög integritet. Du har ett analytiskt perspektiv, god förmåga att planera ditt arbete och att lösa problem. Du kommer att ha många kontaktytor och det är därför viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor är meriterande.Så ansöker du
Du ansöker via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi. Till ansökan bifogas:
• ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen,
• ett CV samt
• dokumentation av formella meriter (examensbevis, kursintyg eller motsvarande).
Ansökan ska vara inkommen senast 2025-10-21.
Övrig information
Anställningen är tillsvidare på 100% med tillträde så snart som möjligt.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Förmåner som man har som statlig anställd återfinns här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.
Vid frågor om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta föreståndare Christina Storm Mienna (090-786 51 71, christina.storm.mienna@umu.se
). Närmare upplysningar om anställningen lämnas av HR-specialist Roxana Wikström, roxana.wikstrom@umu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
