Ekonom till LJ Fastigheter
Vill du arbeta som ekonom i en roll där du är nära verksamheten, får ta ansvar på riktigt och samtidigt bidra till utvecklingen av Arvika?
LJ Fastigheter söker nu en ekonom som vill vara en central del av ett stabilt, lokalt förankrat fastighetsbolag med korta beslutsvägar och tydlig framtidstro. Här får du en varierad roll där ditt arbete märks, gör skillnad och där du blir en viktig del av bolagets fortsatta utveckling.
Det här är en möjlighet för dig som trivs i en mindre organisation där ekonomi inte är en stödfunktion på distans utan en naturlig och viktig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som ekonom på LJ Fastigheter får du en bred och verksamhetsnära roll där du ansvarar för löpande redovisning, avstämningar och administrativa ekonomiprocesser. Du arbetar nära verksamheten och har stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd av kollegor och ledning. Du blir en viktig del i bolagets dagliga arbete och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och god uppföljning i ekonomin.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, med placering på plats i Arvika. Arbetet sker huvudsakligen från kontoret, med viss flexibilitet vid behov.Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonom ansvarar du bland annat för:
löpande redovisning och bokföring
leverantörsfakturor samt in- och utbetalningar
avstämningar enligt månads- och årshjul
underlag till månadsbokslut och uppföljning
administration kopplad till ekonomiprocesser och system
registervård och viss myndighetsrelaterad administration
stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och som trivs i en bred roll där du får ta ett stort eget ansvar. Du är trygg i löpande redovisning och van vid att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara nära verksamheten och bidra med struktur och kvalitet i ekonomiprocesserna.
Du har en god förståelse för ekonomiflöden och trivs i en roll där du får arbeta både operativt och verksamhetsnära. Kanske arbetar du idag som redovisningsekonom, ekonomiassistent med bred erfarenhet eller ekonom i ett mindre eller medelstort bolag och vill ta nästa steg i en mer självständig roll.
Du behöver ha
eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av löpande redovisning
god systemvana och trygghet i administrativa processer
goda kunskaper i Excel
goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
B-körkort
Meriterande är om du har
erfarenhet av fastighetsredovisning
erfarenhet av fastighetsmoms
erfarenhet av lön eller moms
erfarenhet av ekonomisystem såsom Pyramid, Visma, Hogia eller liknande
Du är självständig och ansvarstagande och trivs med att driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du nyfiken och vill förstå verksamheten, ställer frågor och tar egna initiativ. Du arbetar strukturerat och noggrant, med respekt för deadlines och kvalitet. I en mindre organisation är flexibilitet viktigt, och du trivs i en miljö där man hjälps åt och arbetar nära varandra.
Framför allt söker vi dig som vill ta ägarskap, bidra till utveckling samt bli en långsiktig och viktig del av LJ Fastigheter.
Varför LJ Fastigheter?
Hos LJ Fastigheter får du en viktig roll i ett stabilt och lokalt förankrat bolag där du får vara nära både beslut och verksamhet. Du erbjuds en varierad tjänst med möjlighet att utvecklas över tid, korta beslutsvägar och ett nära samarbete med kollegor och ledning.
Här blir du en del av ett bolag med långsiktighet, engagemang och tydlig framtidstro, där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Om LJ Fastigheter
LJ Fastigheter är en etablerad fastighetsägare i Arvika med ett stort bestånd av bostäder och lokaler. Bolaget har en tydlig lokal närvaro och samarbetar nära kommunen i utvecklingen av stadsmiljön. Verksamheten präglas av långsiktighet, ansvar och ett genuint engagemang för Arvikas utveckling.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren, 076-307 10 29 eller Daniel Wallström, 073-725 79 05.
Välkommen med din ansökan senast 22 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
https://tacting.teamtailor.com
Arvika
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
