Ekonom/Administratör
Leda Fastighetsservice AB / Ekonomiassistentjobb
Leda Fastighetsservice AB är ett företag som jobbar med all form av underhåll i fastigheter.
Vi jobbar mot privata kunder, hyresvärdar, brf-föreningar, fastighetsbolag och företag.
Nu behöver vi en stresstålig, nyfiken, energisk och noggrann medarbetare till vårt kontor.
Tjänsten är i första hand på 50 % just nu men kommer inom året att bli en heltidstjänst
Dina huvudsakliga uppgifter blir:
1 Service via telefon/mejl åt våra fina kunder.
2 Leverantörsreskontra: jobba i vårt system Spiris med hantering av alla inkommande lev fakturor dvs bokföra, registrera och betala dessa. Merit om Du har jobbat med Spiris Adm.
3 Kundreskontra: jobba i vårt system Spiris med alla kundfakturor dvs upprätta fakturaunderlag, bokföra och registrera dessa samt skicka mot kund.Merit om Du har jobbat med Spiris Adm.
4 Vara behjälplig vid bokslut och gärna ha vana kring de insatser som krävs vid detta tillfälle. Ekonomikunnande är en merit här.
5 Stilistisk förmåga är en stor merit då vi har mycket skriftlig kontakt med våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marianne@ledafastighetsservice.nu
Detta är ett deltidsjobb.
556318-3358
Ulvsundavägen 176b
)
168 67 BROMMA
Leda Fastighetsservice Aktiebolag Kontakt
Ekonomiansvarig
marianne wäyrynen marianne@ledafastighetsservice.nu 08-836300
