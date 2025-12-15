Education manager
2025-12-15
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Education Manager med yrkesstolthet
Har du erfarenhet av livet i hytten, men känner att det är dags att växla upp och dela med dig av din kunskap? Brinner du för att skapa en kultur där säkerhet, körstil och kvalitet sitter i ryggmärgen? Då är du rätt person för oss på FoodTankers.
FoodTankers är ett prisbelönt företag inom hållbara transporter. Nu söker vi dig som vill vara med och forma våra chaufförers vardag och framtid.
Som Education Manager hos oss är du mer än en operativ utbildare - du är länken mellan strategisk kvalitet och verkligheten på vägarna. Din främsta uppgift är att se till att våra chaufförer har rätt verktyg, rätt attityd och rätt kunskap för att vara branschens bästa.
Du är en del av kvalitets- och hållbarhetsavdelningen, men din arena är lika mycket i dialog med chaufförerna som i utbildningssalen. Du förstår att "Eco-driving" inte bara handlar om att spara bränsle, utan om en mjukare och säkrare arbetsmiljö. Du vet också att vid livsmedelstransporter är hygien och tankdisk lika kritiskt som att hålla tiderna.
Vad erbjuder Foodtankers?
Hos FoodTankers blir du en nyckelspelare i ett internationellt bolag som satsar stenhårt på kvalitet. Du får en roll med stor frihet där din erfarenhet värderas högt. Här får du möjligheten att faktiskt påverka både trafiksäkerheten och våra chaufförers arbetsglädje. Placering blir på det mycket trivsamma kontoret i Karlshamn och du blir anställd av Foodtankers (DP World Logisitcs Sweden AB). Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du vara med på resan?
Varmt välkommen med din ansökan, vi gör löpande urval med paus under jul- och nyårshelgerna. I denna rekrytering samarbetar Foodtankers med Randstad och har du frågor om rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti på nadia.milotti@randstad.se
eller slå en signal på 0768554059.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden som Education Manager innebär:
Mentorskap & Utbildning: Utveckla, planera och utföra utbildningar för våra chaufförer och övrig personal.
Coaching: Analysera körbeteenden (Eco-Scoring) och ge konstruktiv, coachande feedback som gör våra förare bättre och tryggare i sin vardag.
Expertis: Vara vår expert på kör- och vilotider samt arbetstidslagen, och se till att reglerna efterlevs i praktiken.
Utveckling: Äga och uppdatera "Chaufförshandboken" så att den är ett levande och användbart stöd.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att alla formella krav (YKB, ADR, etc.) är uppfyllda och giltiga.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi tror att du är en före detta lastbilschaufför eller har en mycket gedigen bakgrund inom transportledning. Du vet hur det känns när tidsschemat spricker eller väglaget är besvärligt, vilket gör att du vinner chaufförernas förtroende. Du är pedagogisk, inte för att du nödvändigtvis har läst böcker om det, utan för att du är tydlig, lugn och engagerad.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av tung trafik och transportverksamhet (krav).
Förståelse för tanktransporter och de specifika krav som ställs inom livsmedelshantering (tankdisk, hygien).
Ett strukturerat arbetssätt och vana vid administrativa system.
Kunskap kring regelverk vad berör tunga vägtransporter
Eftersom våra chaufförer är flerspråkiga behöver du vara trygg i att kommunicera även på engelska. Övriga språk är alltid ett plus.Om företaget
DP World Logistics Sweden AB
FoodTankers är en mobil pipeline för livsmedels- och foderindustrin i Europa.
FoodTankers är verksamt i Norden och övriga Europa och har dotterbolag i Polen och Ungern. Vårt huvudkontor ligger i Karlshamn men ägs av DP World, ett stort internationellt bolag.
Vår flotta har 110 lastbilar och 140 trailers. FoodTankers är certifierat enligt ISO 14001, 22000, GMP +B4 och SQAS +Eftco Food.
Vår leveranskedja består av ett dussin underleverantörer med förare från Sverige, Danmark, Lettland, Ungern och Polen. Det är mindre åkerier med dedikerade förare och lastbilar för FoodTankers kunder.
Våra kunder varierar från lokala bryggerier till multinationella företag inom livsmedelsindustrin. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt förbättra våra tjänster.
Mer info hittar du på foodtankers.se Ersättning
Monthly Så ansöker du
