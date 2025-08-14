Edts Söker Provtagare I Gotland!
2025-08-14
Abbott is a global healthcare company devoted to improving life through the development of products and technologies that span the breadth of healthcare.
Our mission is to understand that the first step to living your best life is good health. Everything we make is designed to help you do just that. That's our commitment to building life-changing technologies that keep your heart healthy, nourish your body at every stage of life, help you feel and move better, and bring you information, medicines and breakthroughs to manage your health www.abbott.com
EDTS - en del av Abbott
European Drug Testing Service (EDTS) AB startade sin verksamhet 1991 inom området slumpvisa drogtester på arbetsplatsen. Idag ingår EDTS i Abbott koncernen och vi är med våra fyra affärsområden ett ledande drogtestföretag i Norden. Förutom genomförande av drogtester på arbetsplatser, bistår vi vårdföretag med administrativa tjänster och digitala lösningar inom drogtestning och laboratorieanalyser.
Vi säljer och förmedlar även högkvalitativa produkter för drogtestning, bl.a. screeningstester (POCT) i saliv och urin, instrument för drogtestning, alkometrar samt reagenser.
Våra kunder finns bl.a. inom kommun och landsting, arbetsgivare och företagshälsovård, laboratorier, privata vårdgivare samt skolor. Vår företagskultur präglas av kvalitet, trygghet och innovation samt en fortsatt ambition att i nära samarbete med våra samarbetspartners och kunder driva utvecklingen i branschen.
EDTS växer och med ökat kundantal samt med utveckling av vårt tjänsteutbud behöver vi vara fler provtagare som fortsätter ge våra kunder bästa tänkbara service.
Just nu söker vi Provtagare i Gotland, med start så snabbt som möjligt!
Som provtagare hos EDTS arbetar du självständigt med att utföra slumpvisa alkohol- och drogtester hos våra kunder som är arbetsgivare. Arbetet som provtagare ska ses som ett komplement till ditt ordinarie arbete. I rollen ingår att du skall kunna arbeta på oregelbundna arbetstider även kvällar, nätter samt helger. I rollen som provtagare utgår du från ditt hem och du har stor möjlighet att själv planera dina pass under en månad.
Som provtagare har du ett stort personligt ansvar och har nära samarbete med dina kollegor på huvudkontoret i Kista.
ANSVAR:
Du ansvarar för att självständigt boka in dina uppdrag hos vår kunder i enlighet med gällande rutiner
Genomföra alkohol- och drogtest (via saliv eller urin) i enlighet med Chain of Custody
Genomföra utbildningar som är tilldelade dig och närvara på obligatoriska möten via Teams
Hålla utbildningar för nya provtagare vid behov
KVALIFIKATIONER OCH UTBILDNING:
Minimum undersköterska eller BMA
Du måste ha körkort och egen bil
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Du bor i Gotland eller i närheten.
FÖREDRAGNA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av företagshälsovård och/eller laboratorietjänster
Erfarenhet av att utbilda andra
KOMPETENS:
Utmärkt kommunikativ förmåga
Strukturerad och noggrann
Hög ansvarskänsla och serviceinriktad inställning
Måste visa starkt eget driv
Du ska kunna arbeta självständigt
God systemvana
HUR MAN SÖKER:
Är du intresserad av att jobba som provtagare hos EDTS så ber vi dig ansöka med ditt CV och personliga brev och ev foto via Workday.
I ditt personliga brev önskar vi även att du har besvarat nedanstående frågor då detta är ett extra arbete till ditt ordinarie arbete.
Har du idag möjlighet att lägga ditt eget schema?
Kan du tänka dig att arbeta även kvällar, nätter och helger?
Hur mycket tid i timmar har du möjlighet att avsätta för provtagningsuppdrag per vecka? Så ansöker du
