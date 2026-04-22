E-commerce Manager
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Jönköping
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av utomhusprodukter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Koncernen är också en europeisk ledare inom bevattningssystem för trädgårdar samt en världsledande aktör inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin.
Hållbarhet är en integrerad del av deras verksamhet. Att skapa ett starkt företag rustat för framtiden kräver våra medarbetares uppfinningsrikedom och mod, ett framtidsinriktat ledarskap inom organisationen samt deras strategiska partners insikter.
Om rollenDet digitala D2C-teamet är en del av vår globala säljavdelning och ansvarar för våra egna e-handelsaktiviteter samt hur vi utvecklar vår onlineåterförsäljarverksamhet. Vi söker nu en Regional E-handelschef för vår nordiska region.
Du rapporterar till chefen för E-handelsaktivering och arbetar i nära samarbete med övriga teamet samt viktiga intressenter inom organisationen.Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för att driva den kommersiella prestationen av våra e-handelsaktiviteter i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland).
Du kommer att:
Ta ägarskap över alla lokala D2C-e-handelsaktiviteter i din region och säkerställa att de implementeras enligt högsta standard.
Utveckla och implementera en digital handelsstrategi som är i linje med den övergripande koncernstrategin och DTC-teamets kommersiella utvecklingsplaner.
Genomföra sortiments- och efterfrågeplanering för dina marknader samt optimera lagerhållningen över marknaderna för att maximera försäljningsgrad och avkastning.
Sammanställa vecko- och månadsrapporter som följer upp kategoriernas prestanda inom både digital handel (försäljning, marginal, kostnad m.m.) och webbmätetal (sessioner, konverteringsgrad, genomsnittligt ordervärde m.m.).
Konfigurera kampanjer och erbjudanden i relevanta IT-system (Salesforce Commerce Cloud, Sitecore, STEP, ERP-system m.fl.). Arbeta i nära samarbete med Performance Marketing-teamet för att utveckla och implementera branschledande digitala kampanjer med fokus på försäljningsprestanda. Använda data för att utveckla en djup förståelse för våra kunder, deras utmaningar och ta fram strategier för att förbättra deras omnikanalsupplevelse.
Stödja kundtjänst i att hantera eventuella supportärenden på andra linjen vid behov.
Obligatoriska kravVi ser att du har och att det framgår tydligt i ditt CV att du har,
Examen inom relevant område (e-handel, digital marknadsföring el. likv.)
Minst 2 års erfarenhet av en liknande roll - gärna inom ett varumärke eller detaljhandelsföretag
Erfarenhet av e-handelssystem och CMS-system (Salesforce Commerce Cloud och Sitecore är meriterande)
Affärsmässig engelska i tal och skrift och svenska flytande.
Van användare av Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
Kreativitet i att utveckla nya go-to-market-koncept och hitta framgångsrika lösningar för oss och våra partners
Erfarenhet av personalledningDina personliga egenskaper
Entreprenörsanda, engagemang och stark arbetsmoral
Stark samarbetsförmåga samt utmärkta kommunikations- och relationsskapande färdigheter
Öppenhet och flexibilitet inför förändringar i en dynamisk miljö
En "kan-do"-inställning och förmåga att leverera resultat
Lagspelare med utmärkt organisationsförmåga
Starkt intresse för ny teknik
UppdragsinformationUppdragsperiod: 30/4 - 31/12 2026
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: 100 %
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
561 31 HUSKVARNA Arbetsplats
Husqvarna Group AB Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
