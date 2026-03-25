DSV Söker C/CE-Chaufförer till Linköping!
DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.
Vi främjar samarbete och transparens och strävar efter att attrahera, motivera och behålla begåvade människor i en kultur av respekt. Om du är driven och vill vara en del av en progressiv och mångsidig organisation, kommer vi att stödja dig och ditt behov av att uppnå din potential och främja din karriär.
Om jobbet
DSV är en globalt orienterad, ambitiös och handlingskraftig koncern med hög puls, som har alla trasportprodukter på hyllan. Till vår verksamhet i Osby söker vi nu en exceptionell förare som är sugen på att bli en del av DSV-familjen. I rollen som chaufför spenderar du en stor del av arbetstiden bakom ratten. Visst terminal-arbete förekomma såsom lastning och lossning av gods varför hantering av truck är meriterande.
Vi förväntar oss att du har nedanstående erfarenheter och kvalifikationer
• C- eller CE- körkort
• Du har YKB
• Du har ADR Grund
• Du har Digitalt Färdskrivarkort
• Du har väldigt goda kunskaper i det svenska språket och grundläggande kunskaper i det Engelska språket är meriterande
• Truckkort, CE-körkort, samt tidigare erfarenhet från branschen är meriterande såväl som geografisk kännedom och grundläggande fordonskännedom och fordonsvård.
• Tidigare erfarenheter från distributionsyrket är meriterande
• Lasta och leverera styckegods
• Ansvarar för att åtagande i form utav utkörningen av gods sköts enligt rutiner samt ansvar över Lastbilen man kör på dagarna, följer policy, regler & lagar
• Har du god teknik/datorvana är det meriterande
Vem är du?
Som person ser vi att du är ansvarsfull, samarbetsvillig och serviceminded. Vi ser även att du är flexibel, punktlig, alert plikttrogen och uppmärksam. Då du i många hänseenden kommer vara företagets ansikte utåt är det av stor vikt att du kan sätta såväl kundens som företagets bästa främst. Du bör dessutom ha ett ekonomiskt tänkande i din körning samt goda geografiska kunskaper.
Vi erbjuder
• En trygg, stabil och global arbetsgivare
• Kollektivavtal och avtalsenliga löner
• En heltidanställning på dagtid
• En visstidsanställning med goda chanser för en eventuell tillsvidareanställning
På DSV tror vi att olika erfarenheter och mångfald bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.
Låter det intressant?
Vi behandlar ansökningarna fortlöpande och ser gärna att du skickar in din ansökan snarast möjligt. För mer information om tjänsten, kontakta rekryterande chef, Hans-Otto Gernandt, på hans-otto.gernandt@dsv.com
Välkommen med din ansökan!
På DSV använder vi oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med DSV:s värdegrund. Drog och Alkoholtest genomförs före anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
582 78 LINKÖPING Jobbnummer
9819515