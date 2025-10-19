Driven utvecklingsingenjör till Iggesunds Bruk
2025-10-19
Ett smart och meningsfullt valTrivs du med att arbeta i team och brinner för utveckling? Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt?
Din nästa arbetsplats?
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 750 medarbetare. Vårt bruk finns vid Hälsinglands kust, 9 kilometer söder om Hudiksvall.
Din framtida utmaning
I rollen som utvecklingsingenjör arbetar du ofta i projektform, som projektmedlem eller projektledare. Du har ett nära samarbete med våra laboratorier för olika analyser. Du kommer att arbeta med både labb, pilot och fullskaleförsök. Många av projekten kommer att vara riktade mot våra frågor kring avfall, bi- respektive restprodukter. Ett visst linjearbete inom dessa områden kommer att bli aktuellt.
Du kommer att vara en del av ett team av utvecklingsingenjörer som alla bidrar inom utvecklingsprojekt på Iggesunds Bruk, och ha samarbeten med övriga bruk inom affärsområdet.
Du kommer att ha nära samarbete med produktionsavdelningarna på Iggesunds Bruk. Du samverkar med universitet, institut och leverantörer för att nå målen i projekten.
För att lyckas i rollen
I rollen som utvecklingsingenjör har du universitets-/högskoleexamen inom kemi/processkemi och önskvärt är att du har erfarenhet av frågor kring avfalls-, bi- och restprodukter samt erfarenhet av massa-/pappersindustrin alternativt annan processindustri.
Du är av naturen samarbetsorienterad och strategisk och då du kommer att driva projekt förväntas du kunna leda en projektgrupp. Du strukturerar ditt arbete på ett bra och effektivt sätt och har en strategisk och analytisk förmåga att driva de uppgifter som finns inom rollen utvecklingsingenjör.
Du har B-körkort och har inga problem att uttrycka dig i tal och skrift (svenska och engelska). Rekrytering kan komma att ske löpande.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
