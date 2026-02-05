Driven säljare till Picadeli i Malmö
Storesupport Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storesupport Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Falkenberg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
OM FÖRETAGET
Picadeli är ett snabbväxande globalt foodtechbolag som erbjuder ett helhetskoncept inom hälsosam snabbmat. Med världens mest digitaliserade och säkra salladsbar har Picadeli på bara tio år vuxit till cirka 2 000 salladsbarer i Europa och USA.
Picadeli är en del av Greenfood Group och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Med höga ambitioner och ett starkt fokus på innovation är målet tydligt, att fortsätta ta marknadsandelar och förverkliga visionen om en värld där snabbmat är motsatsen till skräpmat.
OM ROLLEN
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund Picadeli, en driven och engagerad Affärsutvecklare/Säljare mot dagligvaruhandeln i Malmö med omnejd.
I rollen ansvarar du för ditt distrikt och arbetar nära butikskunder för att skapa och utveckla långsiktiga samarbeten. Du säkerställer att Picadelis produkter och koncept implementeras optimalt i butik, med fokus på placering, matsäkerhet och effektiv drift.
Du arbetar både strategiskt och operativt med försäljningsutveckling, budgetuppföljning och marknadsinsatser. En viktig del av rollen är också att bearbeta nya kunder, där du driver hela processen från införsäljning till att konceptet är installerat och väl fungerande i butik.
Du blir en del av team Syd/Väst och arbetar tillsammans med erfarna kollegor och en stöttande regionchef. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Skapa och utveckla starka relationer med butikskunder inom ditt distrikt
Säkerställa korrekt implementering av Picadelis koncept i butik
Utbilda och stötta butikspersonal i arbetsrutiner och tekniska lösningar
Följa upp budget, driva kampanjer och marknadsaktiviteter
Presentera sortimentsnyheter och försäljningsstrategier
Bearbeta nya kunder och ansvara för hela onboardingprocessen
Planera och dokumentera ditt arbete i Picadelis säljstödsystem
OM DIG
Vi söker dig som är affärsdriven, relationsskapande och trivs i en självständig roll. Du har ett genuint intresse för både mat och detaljhandel och är skicklig på att engagera och utbilda andra.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom dagligvaruhandeln
Är van att arbeta mot budget- och försäljningsmål
Har god struktur och förmåga att planera ditt arbete självständigt
Trivs med att kombinera strategiskt arbete med operativt butiksarbete
Är kommunikativ, social och lösningsorienterad
Krav för tjänsten:
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Engelska är meriterande
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, engagemang och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Anställning: Visstidsanställning, 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Start: 1 mars (tidigare onboarding kan ske)
Du blir anställd hos Storesupport by Job&Talent och arbetar på uppdrag för Picadeli
ANSÖKAN
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
STORESUPPORT BY JOB&TALENT
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7174218-1825261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
Hyllie Boulevard (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Storesupport Jobbnummer
9724432