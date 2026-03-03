Driven Projektledare Till Wbab!
WBAB är det kommunala bolaget som ser till att vardagen flyter på - bokstavligen. De jobbar med allt från rent vatten i kranen till trygga avloppslösningar och smart avfallshantering för invånarna i Ludvika och Smedjebacken. Som en viktig samhällsbyggare gör de helt enkelt livet lite enklare, lite renare och mycket mer hållbart.
WBAB är det kommunala bolaget som ser till att vardagen flyter på - bokstavligen. De jobbar med allt från rent vatten i kranen till trygga avloppslösningar och smart avfallshantering för invånarna i Ludvika och Smedjebacken. Som en viktig samhällsbyggare gör de helt enkelt livet lite enklare, lite renare och mycket mer hållbart.
Omkring 90 medarbetare arbetar med bland annat ledningsnät, dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten, avfallsinsamling samt drift av återvinningscentraler och återvinningsstationer. Bolaget ägs av de båda kommunerna tilsammans och ledningskontoret och kundservice ligger placerat i Smedjebacken.Arbetsuppgifter
WBAB söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla och driva kommunernas drift- och anläggningsprojekt - allt från mindre arbeten till större projekt.
Det här är en roll för dig som trivs ute i verksamheten, gillar att vara nära projekten och vill arbeta med något som har direkt påverkan på både samhälle och miljö.
Som projektledare hos WBAB får du ett varierat och betydelsefullt uppdrag där du driver flera projekt samtidigt. Du är ute mycket i verksamheten för att följa upp drift- och anläggningsarbeten. Du arbetar både strategiskt och operativt, med allt från projekt- och byggledning till kund- och intressentdialog. Rollen innebär också att du hanterar avtal, administration och nödvändiga tillstånd från kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer. Du samarbetar tätt med interna funktioner som VA-strateg, projektör och projektutredning, och kan i vissa projekt även delta i projekteringsarbetet. Dessutom är du med i budget och uppföljningsarbete och säkerställer att projektet genomförs enligt tidplan, budget och följer lagstiftning.Profil
Du är en erfaren projektledare som trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och driva arbetet framåt. Om du har tidigare erfarenhet av V/A, bygg eller anläggningsprojekt är det mycket meriterande men inget måste - det viktiga är att du har god projektledningsförmåga och lätt kan sätta dig in i nya teknikområden. Du är trygg i mötet med kunder, entreprenörer och andra intressenter, även när samtalen är utmanande. Du kommunicerar på ett tydligt, lösningsorienterat och professionellt sätt. Du tycker om att ta initiativ, fatta snabba beslut när det behövs och skapa ett gott samarbete runt dina projekt.
Vi ser gärna att du har kvalifikationer så som högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, bygg, projektledning, eller motsvarande erfarenhet. Erfarenhet av projektledning, gärna inom VA, mark- och anläggning eller annan samhällsviktig infrastruktur. Kunskap om entreprenadjuridik (AB,ABT, ABK). Vana av budget- och uppföljningsarbete. B-körkort.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka! I denna rekrytering samarbetar WBAB med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.
Du når Isabelle via 070-821 53 52 eller isabelle.hjalte@clwork.se
.
Fast lön
