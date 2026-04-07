Driven projektledare med intresse för IT- system och HR processer!
Är du kommunikativ, målstyrd och har förmåga att leda projekt? Vill du arbeta i ett litet men växande IT-bolag och ta dig an stort ansvar? Då kan den här möjligheten vara intressant för dig.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Verismo är ett företag som tillhandahåller en mjukvara inom Human Resources Management. För 16 år sedan startades utvecklingen av Verismo HR och har sedan tre år tillbaka blivit en del av företaget ECIT. Då bolaget är i en tillväxtfas söker vi nu två projektledare till teamet i Stockholm.
Under de senaste åren har vi utvecklat och driftat en SaaS-lösning som hjälper företag att hantera sin personal på ett mer effektivt sätt. I Verismo får företag kontroll över masterdata och hela livscykeln; från rekrytering, anställning, onboarding, medarbetarsamtal, prestations- och talanghantering, lönerevision och mycket mer tills medarbetaren slutar. Vi strävar mot att erbjuda sömlösa digitala processer som förenklar.
Som projektledare kommer du i början vara behjälplig av att utföra kundprojekt och supportärenden genom att planera, leda, följa upp och styra projektarbetet. Där målet är att på sikt ansvara för hela implementationsarbetet.
Kundprojekt handlar om att ansvara för uppdrag kopplat till kunders användning av systemet. Därför är det viktigt att man kontinuerligt rapporterar och informerar om projektläget. Projekten kan handla om att aktivera ny funktionalitet, behovslösningar, testning, uppföljning med mera. Med support hanteras ärenden som kommer in, stort som smått, där det ingår att testa, hitta lösningar och ofta samarbeta med utvecklarna.
Du kommer dagligen arbeta med att utveckla våra befintliga arbetssätt och rutiner samt verkar för att Verismo HR ska växa. Du samarbetar med produktägare, utvecklare och support manager.
Efter att onboardat kund kommer du vara med och utföra utbildningar och ge support.
Placering för tjänsten är i Stockholm i vackra och trivsamma lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 2-5 års erfarenhet av att leda och driva projekt. Du har en naturlig förmåga att strukturera upp och arbeta målstyrt samt kommunicera både internt och med kund. Vi ser att du har god kunskap inom svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Om du har erfarenhet inom HR området eller har tidigare arbetat med en SaaS-lösning eller implementationsarbete är det meriterande.
Vem är du?
För att lyckas som projektledare tror vi att du drivs av att leda projekt, är lösningsorienterad och har en hög servicenivå. Du är inte specialisten utan generalisten. Till din hjälp finns specialisterna inom varje affärsområde. Ditt fokus är att leda, kommunicera och var lyhörd i ditt bemötande mot andra. Kunden i fokus är ett ledord i din vardag och du överträffar gärna förväntningarna hos våra kunder. Det lyckas du med genom att vara noggrann, strukturerad och pedagogisk i ditt sätt att få projektet att gå framåt. Du har en analytisk och logisk förmåga till problemlösning samt lätt för att ta till dig nya IT system. Vi tror också att du har förmågan att motivera och engagera dina kollegor.
Vad kan Verismo erbjuda dig?
Hos Verismo erbjuds du en roll där du får utveckla dina befintliga kunskaper och lära dig nya saker. På företaget arbetar vi aktivt med kunskapsdelning mellan kollegorna och via kunskapsinhämtning. Du får arbeta i olika system och med många olika kunder, vilket gör att vi ser till att du är utbildad och har den kompetensen som krävs.
Du blir en del av ett team i en bra social miljö där vårt företag blir en plats där du får eget ansvar kombinerat med möjligheten att utveckla ditt arbetssätt i en platt organisation med korta beslutsvägar. Du får utrymme för samverkan mellan dina kollegor när du arbetar tillsammans med kunderna, vilket alltid blir en gemensam laginsats. Dessutom kommer du arbeta med spännande och välkända varumärken.
Vi erbjuder möjlighet till tillfälligt distansarbete, men eftersom det mesta erfarenhetsutbytet sker på kontoret utgår rollen främst därifrån för att skapa bästa möjliga samarbete och utveckling. Du blir en del av en internationell koncern som ständigt är i utveckling. Verismo är en del av ECIT koncernen som finns i 11 länder och har fler än 3000 anställda. I Sverige är ECIT 650 anställda på 30 kontor.
Genom en bra personalpolicy som bygger på bolagets gemensamma värdegrund ges alla medarbetare möjlighet att utvecklas inom sitt arbete. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och emot alla former av diskriminering.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och individuell lönesättning tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Om du tycker att tjänsten som projektledare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast.
Tjänsten är på heltid och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Anställningen inleds med en provanställning. Planerad start är efter sommaren.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Vi kommer att påbörja antagningsprocessen innan sista ansökningsdagen. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
OM VERISMO
Verismo är ett företag som tillhandahåller en mjukvara inom Human Resources Management. Grundarna har lång erfarenhet av att bygga IT-system för att effektivisera det dagliga arbetet på arbetsplatserna. Systemet Verismo HR består utav flertalet moduler vilket skapar möjligheten att skräddarsy ett HR-system som passar just ditt företag. Företaget består av 9 medarbetare med kontor i Stockholm. År 2022 blev Verismo en del av ECIT koncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410)
Regeringsgatan 79 (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verismo HR AB Jobbnummer
9840883