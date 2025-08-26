Driven och engagerad sjuksköterska/undersköterska

Aveny Ögonklinik AB / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-08-26


Är du sjuksköterska eller undersköterska och letar efter ett meningsfullt jobb med arbetstid dagtid, måndag till fredag?
Vill du bli en del av ett varmt och kompetent team mitt på Avenyn i Göteborg?
Hos oss på Aveny Ögonklinik får du arbeta med ögonvård i ständig utveckling - ett område där du får kombinera teknik, precision och nära patientkontakt varje dag.
Vi söker nu två nya kollegor - en tillsvidareanställning och ett vikariat. Läs mer i annonsen nedan och tipsa gärna någon du tror skulle passa hos oss!

Arbetsgivare
Aveny Ögonklinik AB (org.nr 556780-1799)
Kungsportsavenyen 33
GÖTEBORG

