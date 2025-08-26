Driven och engagerad sjuksköterska/undersköterska

Är du sjuksköterska eller undersköterska och letar efter ett meningsfullt jobb med arbetstid dagtid, måndag till fredag? Vill du bli en del av ett varmt och kompetent team mitt på Avenyn i Göteborg? Hos oss på Aveny Ögonklinik får du arbeta med ögonvård i ständig utveckling - ett område där du får kombinera teknik, precision och nära patientkontakt varje dag. Vi söker nu två nya kollegor - en tillsvidareanställning och ett vikariat. Läs mer i annonsen nedan och tipsa gärna någon du tror skulle passa hos oss!