Driven Fältsäljare till Ramirent
2026-03-26
Vill du vara med och bygga framtidens Norrbotten? Nu har du chansen att bli en nyckelspelare hos ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag - i en roll med mycket ansvar, frihet och långsiktig utveckling!
RAMIRENT är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbranschen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder (Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen) och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, Europas största och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag.
Ramirents värderingar är "Smooth Service with a Smile" - vilket innebär att vi behandlar både kunder och kollegor med respekt, vänlighet och engagemang. Du blir en del av en arbetsplats med god stämning, stark sammanhållning och gott stöd från organisationen. Här finns stort fokus på kompetens- och utvecklingsmöjligheter, och dina insatser uppmärksammas.
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad fältsäljare till Luleå.
Som fältsäljare arbetar du självständigt med eget ansvar - du planerar dina dagar utifrån kundernas behov och Ramirents säljprocesser. Ditt fokus ligger på att utveckla, underhålla och utöka kundrelationer i Kiruna med omnejd.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
Bygga och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder.
Identifiera affärsmöjligheter och driva försäljning via kundbesök, kundaktiviteter och andra säljinsatser.
Skapa och upprätthålla en pipeline av potentiella kunder och affärer.
Utvärdera säljprojekt och säkra lönsamma affärer.
Bidra till teamets gemensamma resultat och rapportera dina insatser.
Ge input till din säljbudget och arbeta mot uppsatta mål.
Tjänsten är placerad i Luleå och innebär försäljningsansvar för närområdet, där du arbetar i nära samarbete med Ramirents kundcenter.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har några års erfarenhet av fältsälj och kan visa på goda försäljningsresultat. Du är en driven och kommunikativ säljare som trivs med att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer. Med ett proaktivt arbetssätt och ett starkt eget driv gillar du att arbeta ute på fältet och är målmedveten i ditt arbete för att hitta de bästa lösningarna för varje kund. Du har hög energi och stort engagemang, och motiveras av att nå resultat i en roll där du får ta ett tydligt eget ansvar.
Du har gymnasieutbildning, god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av försäljning, maskinuthyrning eller byggindustrin är meriterande, liksom kännedom om byggbranschens terminologi och processer.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund Ramirent, men alla frågor hänvisas till Henna Vaalto på StudentConsulting: henna.vaalto@studentconsulting.com
. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
972 54 LULEÅ Körkort
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer 9822120
9822120