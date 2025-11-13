Driven ekonomiassistent till växande designbolag!
Needo Recruitment West AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-13
Vi söker nu en noggrann och driven ekonomiassistent till vår kund i Stockholm. Tjänsten har fokus på leverantörsreskontra och passar dig som har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Vår kund är verksam inom designbranschen och erbjuder en kreativ och inspirerande miljö. Du blir en del av ett engagerat team där man lär av varandra, har roligt på jobbet och uppmuntras att ta initiativ och växa med ansvar i ett företag med stark tillväxt och tydligt hållbarhetsfokus.
Om rollen
Vi söker en positiv och driven ekonomiassistent som vill bli en del av ett engagerat ekonomiteam i en expansiv fas. Rollen passar dig som trivs med ett brett ansvar inom löpande redovisning men med ett särskilt fokus på leverantörsreskontra. Som ekonomiassistent kommer du att arbeta nära företagets CFO och tillsammans med kollegor i ett team som värdesätter samarbete, ansvarstagande och utveckling. Här får du möjlighet att växa i rollen, lära dig mycket om ekonomiprocesser i ett växande bolag och bidra till förbättringar av arbetssätt och rutiner. Det här är en roll för dig som vill kombinera noggrannhet i det dagliga arbetet med en vilja att utvecklas i takt med verksamheten.
Ansvarsområden
Som ekonomiassistent kommer du huvudsakligen att ansvara för arbetet inom leverantörsreskontra, vilket bland annat omfattar:
Hantering och kontering av leverantörsfakturor
Matchning mot inköpsordrar och avtal
Betalningskörningar och uppföljning av förfallna fakturor
Kontoavstämningar och rapportering av avvikelser
Kontakt med leverantörer och interna beställare
Utöver detta kommer du även att:
Stötta i den löpande bokföringen
Delta i arbetet med kundreskontra och fakturering
Medverka vid månads- och årsbokslut
Bidra i förbättringsarbete och utveckling av ekonomiprocesser
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för ekonomi och vill fortsätta utvecklas i yrkesrollen. Du är analytisk, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, och trivs i en miljö där man samarbetar nära varandra och stöttar i det dagliga arbetet. Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
Minst 1-2 års erfarenhet som ekonomiassistent eller inom redovisning
God förståelse för leverantörsreskontra och löpande bokföring
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av ekonomisystem, meriterande med kunskap i Microsoft Business Central
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, nära Stureplan.
Anställningsform: Rekrytering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Needo Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se
9602632