Driven CE-chaufför sökes
2025-10-06
Vi på Boxer Bud AB söker nu dig som är en driven, ansvarstagande chaufför med gott kundbemötande och servicekänsla.
Uppdraget innebär inrikestransporter med där man arbetar antingen söndag- torsdag eller måndag - fredag. Uppdraget innebär att man ligger ute på veckorna. På vissa destinationer förekommer även lossning av ekipaget.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Hos oss får du en trygg arbetsplats där vi är måna om dig som anställd.
Vi innehar givetvis kollektivavtal
KRAV
• CE-körkort
• YKB
• ADR-Grund
• Svenska, tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: ansokan@boxerbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxer Bud AB
(org.nr 556919-7964) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef
Jennifer Blomster boxerbud@live.se 0733761331 Jobbnummer
9543479