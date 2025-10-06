Driven CE-chaufför sökes

Boxer Bud AB / Fordonsförarjobb / Falköping
2025-10-06


Vi på Boxer Bud AB söker nu dig som är en driven, ansvarstagande chaufför med gott kundbemötande och servicekänsla.
Uppdraget innebär inrikestransporter med där man arbetar antingen söndag- torsdag eller måndag - fredag. Uppdraget innebär att man ligger ute på veckorna. På vissa destinationer förekommer även lossning av ekipaget.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Hos oss får du en trygg arbetsplats där vi är måna om dig som anställd.

Vi innehar givetvis kollektivavtal

KRAV
• CE-körkort
• YKB
• ADR-Grund
• Svenska, tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: ansokan@boxerbud.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxer Bud AB (org.nr 556919-7964)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Jennifer Blomster
boxerbud@live.se
0733761331

Jobbnummer
9543479

