Drifttekniker VS
Region Uppsala / Fastighetsskötarjobb / Enköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Enköping
2026-06-24
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Drift Enköping
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 760 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vi som arbetar på Fastighet och service förvaltar och sköter driften i Region Uppsalas fastigheter och lokaler. Vi ser ett värde i att vårt arbete bidrar till samhällsnytta och hållbarhet. Lockas du av att få arbeta med ett brett utbud av teknik i en samhällsviktig verksamhet med höga krav på säkerhet? Då kommer du att trivas hos oss och vi med dig!
Vår verksamhet
Vi är ca 90 medarbetare som ansvarar för drift och underhåll av Region Uppsalas fastigheter. Drift Enköping består av 6 drifttekniker som täcker områden i och runt Enköpingsområdet. Drift Enköping sköter den dagliga driften inom VS, kyla, medicinska gaser, el, ventilation, styr-regler och bygg i Region Uppsalas fastighetsbestånd.
Ditt uppdrag
Hos oss på Fastighet och service Region Uppsala kommer du att arbeta i vårdmiljö och arbetet sker inom Region Uppsalas fastigheter och lokaler. Du får varierande, intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i en omgivning med kompetenta kollegor och en mångfald av tekniska system. Ditt främsta ansvarsområde är VS, kyla och medicinska gaser, men du kommer även att arbeta med andra fastighetsrelaterade ärenden.
Arbetet är varierande, innehåller mycket problemlösning och du har stor möjlighet att själv styra ditt arbete samt komma med förslag och förbättringar där du ser behov och möjligheter. Du kommer att arbeta med drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll.
Arbetet innehåller i övrigt felsökning och akut felavhjälpande åtgärder på fastigheternas VS system. Arbetet omfattas även av energiförbättrande åtgärder.
På sikt kommer du att ingå i beredskapsgruppen.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är intresserad av fastighetsteknik och som trivs i en varierande miljö där du möter både nytt och gammalt, enkelt och komplicerat.
• Du har branschcertifikat inom VVS
• Du har några års erfarenhet av liknande arbete inom VS
• Du har systemkunskap inom VS
• Du har god vana att ha datorn som arbetsverktyg.
• Du talar och skriver mycket god svenska.
• Du har B-körkort.
Erfarenhet av fastighetsdrift generellt, t.ex ventilationssystem, grundläggande elkunskap, kyla, snickeriarbeten, energioptimering, styr och regler är meriterande.
Din kompetens
Som person har du en god social kompetens med en positiv attityd och är lyhörd för kundens behov. Du har en god prioriteringsförmåga och är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du tar ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du är van vid, och trivs med att arbeta i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en föränderlig miljö med stark teknisk utveckling och en omgivning med många människor och en mångfald av tekniska system i en av Sveriges snabbast växande regioner.
Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Din huvudsakliga placering är på Lasarettet i Enköping, där du börjar arbetsdagen, och utgår med servicebil till omkringliggande fastighetsbestånd, vid behov. Arbeten kan förekomma inom hela Region Uppsalas fastigheter och områden.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta gruppchef Lina Åhlén lina.ahlen@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU20/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9976183