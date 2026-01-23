Drifttekniker till ledningsnätsenheten
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Driftmaskinistjobb / Alingsås Visa alla driftmaskinistjobb i Alingsås
2026-01-23
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
I rollen som drifttekniker tillhör du ledningsnätsenheten, som är en del av VA-avdelningen. Avdelningen består av cirka 45 medarbetare och ansvarar gemensamt för planering, drift och underhåll av kommunens anläggningar samt ledningsnät för vatten och avlopp.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning med kollektivavtal
* Möjlighet till semesterväxling och extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som drifttekniker kommer du att ingå i den enhet som arbetar med planering, drift och underhåll av kommunens ledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Du kommer att utgå från kommunens anläggning på Sävelund i Alingsås, men det operativa arbetet sker runt om i hela kommunen.
Dagliga arbetsuppgifter innefattar förebyggande underhåll så som läcksökningar, spolningar och inspektion av ledningar. Byte av vattenmätare hos abonnenter inklusive administration samt besiktningar i samband med ledningsentreprenader utförs av driftteknikerna. En annan viktig del av arbetet är att åtgärda uppkomna vattenläckor och avloppsstopp.
Även om de flesta arbetsuppgifterna utförs operativt så medverkar du också i den strategiska planeringen av ledningsförnyelse och i det systematiska arbetet för att minska läckage från dricksvattenledningar liksom inläckage av ovidkommande vatten i avloppsledningar.
I arbetet kommer du att ha många kontakter med andra funktioner inom VA-avdelningen liksom med tekniskservice och externa entreprenörer. Det förekommer också mycket kontakter med våra abonnenter.
I tjänsten ingår schemalagd beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har intresse för datasystem, det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Eventuell utbildning inom VA-teknik är önskvärtmen inget krav. Istället kommer ditt intresse och vilja att lära dig yrket väga tungt i urvalsprocessen. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Arbetet sker självständigt under eget ansvar och i nära samarbete med kollegor. Det är nödvändigt med goda kunskaper i svenska då arbetet innebär kommunikation med kollegor, entreprenörer och kommuninvånare både direkt och via telefon. Då IT-baserade system används inom verksamheten, bland annat för driftövervakning och rapportering av driftstörningar, är det viktigt att du har god datorvana.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Christer Johansson christer.johansson@alingsas.se 0322-616466 Jobbnummer
9701795