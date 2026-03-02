Drifttekniker till fastighetsbolag
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Ockelbo Visa alla fastighetsskötarjobb i Ockelbo
2026-03-02
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Ockelbo
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Söderhamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vill du få möjlighet att växa i en spännande roll i ett populärt fastighetsbolag, där du får vara med och vidareutveckla bolagets fastigheter? Trivs du på en arbetsplats med högt tempo och många kontakter med kunder, leverantörer och arbetskamrater? Då har vi en spännande roll som väntar dig! Ockelbogårdar söker nu en Drifttekniker för ett längre vikariat till 2027-07-31.
Bolagets kontor finns i moderna, trivsamma lokaler strax intill tågstationen i centrala Ockelbo. Närbelägna Gävle och Sandviken nås enkelt med tåg, buss eller bil.
Som Drifttekniker hos Ockelbogårdar ingår du i ett team tillsammans med våra bovärdar. I din roll ansvarar du för fastigheternas driftteknik och energifrågor. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för driften och det förebyggande underhållet av fastighetens tekniska system. Du hanterar fastigheternas tekniska system, säkerställer lagstadgade besiktningar och arbetar aktivt med energiuppföljning och förebyggande underhåll inom bland annat värme och ventilation.
För att lyckas i rollen krävs att du har en hög arbetskapacitet och förmåga att hantera flera processer samtidigt. Som person är du självgående och ansvarstagande. Du har ett strukturerat arbetssätt och du är serviceinriktad, prestigelös och har god förmåga till samarbete.
För arbetet krävs att du har minst en gymnasieexamen och bred teknisk erfarenhet inom fastighetsdrift. Du har god datorvana och känner dig bekväm med hantering av olika system. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav samt B-körkort. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
I den här rekryteringen samarbetar Ockelbogårdar med Randstad. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
på Randstad.
Skicka in din intresseanmälan via länken så snart som möjligt, dock senast 2026-03-22. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV samt personliga brev i samma dokument i din intresseanmälan.
Ansvarsområden
Ansvar för fastigheternas driftteknik och energifrågor.
Hålla inventering av befintliga tekniska anläggningar.
Ansvara för att OVK-besiktningar och att besiktning av hissar genomförs enligt lagkrav samt att brister åtgärdas.
Förebyggande underhåll inom värme, ventilation osv.
Avläsning av vatten, värme och el, kontroll av legionella, radonmätningar och filterbyten.
Hantering av felanmälningar, servicearbeten i fläktrum och på styr och regler.
Övervakning av energisystem och energiuppföljning.
Hantera driftlarm.
Hantera felanmälningar.
Genomföra och åtgärda lägenhetsbesiktningar.
Sköta tilldelade tjänstefordon.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen
Bred teknisk erfarenhet inom fastighetsdrift
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkortOm företaget
Ockelbogårdar AB
Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostäder och lokaler i Ockelbo. Ockelbogårdar är ett helägt dotterbolag till Ockelbo kommun och drivs på affärsmässig grund. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun. Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med närmare 6 000 invånare. I Ockelbo är det alltid mycket på gång. Turistnäringen är stark och Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och det växande. Vill du veta mer om Ockelbogårdar? www.ockelbogardar.se. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Ockelbogårdar AB Jobbnummer
9772745