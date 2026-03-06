Drifttekniker till centrala Stockholm
Vill du arbeta med tekniskt komplexa anläggningar i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag? Vi söker nu en drifttekniker till vårt driftdistrikt i centrala Stockholm.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och specialister inom skydds- och anläggningsteknik. Vårt uppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens.
Din vardag - teknisk drift i säkerhetsklassad miljö
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Centrala Stockholm. Driftgrupp Centrala Stockholm är under uppbyggnad och vi har ett behov av flera duktiga medarbetare för att vidmakthålla god drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll.
Du kommer att självständigt arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av främst tekniska installationer i byggnader och tillhörande infrastruktur. Tjänsten som drifttekniker är bred och du kommer att komma i kontakt med alla förekommande fastighetssystem och du har löpande kontakt med kunder och leverantörer. Driftplanering sker i Faciliate.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har driftteknisk utbildning inom fastighet vid yrkeshögskola, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att ha arbetat med drift och tillsyn av fastigheter och anläggningar samt att utföra skötsel och reparationer.
Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du även har arbetat med tillsyn och skötsel samt felsök på andra fastighetstekniska installationer såsom el, styr, brand och VVS. Har du deltagit i byggprojekt och har kunskap om anläggningsinstallationer är även det en fördel. Vi ser också positivt på om du har tidigare erfarenhet av säkerhetsklassad verksamhet. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i den här rollen behöver du vara en person som drivs av att hitta lösningar och att ge god service. Vi söker dig som också är strukturerad och kan lägga upp din arbetsdag på ett effektivt sätt. Rollen kräver hög säkerhetsmedvetenhet samt god samarbets- och kommunikationsförmåga i alla situationer.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss arbetar du med ett av Sveriges mest unika fastighetsbestånd i en tekniskt varierad och samhällsviktig miljö.
Vi erbjuder:
• stabil arbetsgivare
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• balans mellan arbete och fritid
• förmånliga anställningsvillkor
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är centrala Stockholm. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Tobias Frick: tobias.frick@fortifikationsverket.se
eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund 010-44 45 804. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
