Drifttekniker inom tillverkningsindustrin
2025-08-18
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Är du en erfaren underhålls - och servicetekniker som är redo för att ta nästa steg i karriären? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är en ledande tillverkare av högkvalitativa precisionskomponenter med bas i Ulricehamn. Verksamheten är inriktad på finklippning, pressning och montering, främst för fordons- och verkstadsindustrin. Kunden arbetar aktivt med automation och lean-produktion för att effektivisera tillverkningen och minska beroendet av enskilda branscher.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som underhållstekniker hos kunden ansvarar för att utföra både förebyggande och akuta reparationer på produktionsutrustning, felsöka tekniska problem samt installera och förbättra maskiner och system. Arbetet omfattar teknikområden som pneumatik, hydraulik, el och PLC-programmering. Rollen innebär även att driva mindre förbättringsprojekt, samarbeta med kollegor och leverantörer för att säkerställa en effektiv och stabil produktion
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som underhålls- eller servicetekniker inom tillverkningsindustrin.
Du är van att arbeta med komplexa maskiner samt ha goda kunskaper inom både mekanik och elektronik.
Du har både praktisk erfarenhet och programmeringskunskaper i PLC, samt kunna felsöka, reparera och serva maskiner.
Inneha truck- och/eller traverskort samt B-körkort
Meriterande
Tidigare ledarerfarenhet - möjlighet att på sikt ta över ansvaret för avdelningen.
Någon form av el-behörighet.
Kunskaper i hydraulik och pneumatik.
Erfarenhet av robotteknik.
Grundläggande kunskaper i CAD-system samt goda kunskaper i Excel och övriga Office-program.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Ulricehamn
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
