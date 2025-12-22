Drifttekniker i Nynäshamn
2025-12-22
Drifttekniker - var med och driva hållbar energi i Nynäshamn
Gillar du att lösa problem, skruva, övervaka processer och se resultatet av ditt arbete direkt? Hos Adven blir du en nyckelperson i driften av en av deras mest avancerade energianläggningar - där teknik och hållbarhet går hand i hand.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och noggrann. Du gillar att förstå hur saker fungerar, tar initiativ och lyfter både avvikelser och förbättringsförslag. När du ronderar är du uppmärksam på detaljer och rapporterar tydligt - för dig är säkerhet och kvalitet alltid först.
Vi söker dig som:
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Bor inom ca 30 minuter från Nynäshamn (på grund av beredskap)
• Har tekniskt intresse och vana av praktiskt arbete
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från processindustri eller energiverksamhet
• Utbildning inom drift och underhåll, VVS, svets eller bilmekanik
• Kunskap inom vattenrening, förbränningsteknik eller pneumatik
Din vardag hos Adven
Som Drifttekniker på Adven arbetar du brett inom drift, underhåll och utveckling av processer. Du är en viktig del i att säkerställa trygg, effektiv och hållbar energiproduktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Övervaka och optimera driften av pannor och processystem
• Utföra rondering, provtagning och rapportera avvikelser i underhållssystem
• Arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll
• Delta i förbättringsarbete och bidra till optimering av anläggningen
• Vara delaktig i montage, enklare lödning, filterbyte
• Du arbetar nära processoperatörer och kollegor inom drift. Arbetet sker både i kontrollrum och ute i anläggningen.
Arbetstid och beredskap
Du ingår i ett skiftlag med varierande arbetstider (dag, kväll och helg). Beredskap ingår ungefär var femte vecka.
Om Adven
Adven är en ledande aktör inom hållbara energilösningar i Norden och Baltikum. Advens medarbetare levererar fjärrvärme, geoenergi, ånga, kyla och processvatten till fastigheter och industrier. Med över 50 års erfarenhet och 350 anläggningar i drift har de både stabilitet och innovationskraft. Anläggningen i Nynäshamn är en av den största och mest avancerade. Här produceras fjärrvärme, ånga och processvatten till både industri och samhälle.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli inledningsvis anställd hos Framtiden AB.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Placeringsort: Nynäshamn
Omfattning: Heltid
Process: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervju hos Adven Beslut
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
Fast lön
