Drifttekniker Bollnäs Energi AB

Bollnäs Energi AB / Driftmaskinistjobb / Bollnäs
2026-02-06


Publiceringsdatum
2026-02-06

Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker har du ett stort ansvar för att säkerställa leverans av värme och el till våra kunder. Du utför drift och underhållsarbete i våra anläggningar som innefattar kraft och värmeproduktion.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kontrollera status på anläggningarna, process övervakning, rapportering, genomföra felsökningar och avhjälpa fel.
Förutom drift av våra anläggningar deltar du även i enklare underhålls- och reparationsarbeten.
Tjänsten är heltid och arbetet är fördelat på sex skiftlag. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete som drifttekniker eller processtekniker inom värme/kraftproduktion eller annan processindustri.
Du är utbildad drifttekniker eller har annan relevant utbildning inom området, exempelvis KY/YH-utbildning eller högskola.
B-körkort är ett krav.

Dina personliga egenskaper
Du bör vara en problemlösare med god samarbetsförmåga då man arbetar nära varandra i skiftlaget och löser de uppgifter som dyker upp, samt kunna utföra arbeten självständigt. Du bör även ha en god datorvana.
Vi tillämpar provanställning.
Ansök via mejl: info@bollnasenergi.se
Bifoga CV och kontaktinformation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@bollnasenergi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bollnäs Energi AB (org.nr 556712-5314), https://www.bollnasenergi.se/
Myrbäcksgatan 18 (visa karta)
821 30  BOLLNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Säverstaverket

Kontakt
Fjärrvärmechef
Daniel Åsblom
daniel.asblom@bollnasenergi.se
+46(0)278-265 08

Jobbnummer
9727566

