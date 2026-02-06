Drifttekniker Bollnäs Energi AB
Bollnäs Energi AB / Driftmaskinistjobb / Bollnäs Visa alla driftmaskinistjobb i Bollnäs
2026-02-06
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Energi AB i Bollnäs Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker har du ett stort ansvar för att säkerställa leverans av värme och el till våra kunder. Du utför drift och underhållsarbete i våra anläggningar som innefattar kraft och värmeproduktion.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kontrollera status på anläggningarna, process övervakning, rapportering, genomföra felsökningar och avhjälpa fel.
Förutom drift av våra anläggningar deltar du även i enklare underhålls- och reparationsarbeten.
Tjänsten är heltid och arbetet är fördelat på sex skiftlag. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete som drifttekniker eller processtekniker inom värme/kraftproduktion eller annan processindustri.
Du är utbildad drifttekniker eller har annan relevant utbildning inom området, exempelvis KY/YH-utbildning eller högskola.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du bör vara en problemlösare med god samarbetsförmåga då man arbetar nära varandra i skiftlaget och löser de uppgifter som dyker upp, samt kunna utföra arbeten självständigt. Du bör även ha en god datorvana.
Vi tillämpar provanställning.
Ansök via mejl: info@bollnasenergi.se
Bifoga CV och kontaktinformation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@bollnasenergi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Energi AB
(org.nr 556712-5314), https://www.bollnasenergi.se/
Myrbäcksgatan 18 (visa karta
)
821 30 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säverstaverket Kontakt
Fjärrvärmechef
Daniel Åsblom daniel.asblom@bollnasenergi.se +46(0)278-265 08 Jobbnummer
9727566