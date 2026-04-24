Drifttekniker
2026-04-24
Region Gotland är öns största arbetsgivare med en mängd olika kompetenser. Hos oss har du möjlighet att få vara med och påverka och göra skillnad för medborgarna och samhället. Du blir en viktig person i en stor organisation med otroligt mycket kunskap. Viktiga ledstjärnor för vårt arbete är delaktighet, förtroende och omtanke.
Avdelningen för vatten och avlopp (VA) arbetar inom innovation, utveckling, förnyelse och drift av alla våra anläggningar så som vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och infrastruktur/ledningar.
Vill du arbeta med något meningsfullt, där teknik och samhällsnytta möts? Då är det här rätt roll för dig.
Som drifttekniker på avloppsenheten kommer du ingå i ett team som ansvarar för drift, tillsyn och skötsel av VA anläggningar inriktat mot spillvatten över hela Gotland. Du kommer arbeta med tillstånd och kontroll samt optimering av VA verk och tillhörande utrustning och anläggning som pumpstationer, LTA-stationer.
Arbetet omfattar löpande provtagning för optimering av driften, och kvalitetssäkring av processerna för att efterleva lagkrav, driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion, felsökning, enklare reparation av drift utrustning och förebyggande underhåll.
Stor vikt ligger i uppföljning med bland annat administrationsarbete för att följa upp verksamheten. Arbetsmiljö är ett prioriterat område på VA avdelningen. Som anställd på Avloppsenheten kan andra arbetsuppgifter bli aktuella, som att bistå vid utvecklingsprojekt med input eller tillkomna begränsande arbetsuppgifter.
Du är direkt underställd enhetschefen, arbetsgruppen består av en arbetsledare som leder och fördelar arbetet och tekniker som tillsammans utför arbetet i anläggningarna.
Vem är du?
Vi vill att du har en drifttekniks utbildning på eftergymnasial nivå eller annan utbildning eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom VA verksamhet eller industri.
Du har kunskaper inom styr- och reglerteknik, är van att arbeta med datorstöd samt har goda kunskaper i programmen som ingår i Office-paketet. Du har även lätt för att lära dig nya system och programvaror. Du är flexibel och noggrann med god analytisk förmåga; och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Du är van vid att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta med andra människor. Som person är du social, utåtriktad och lösningsfokuserad. Vi uppskattar också ett glatt humör, handlingskraft och nyfikenhet.
Då VA-avdelningen står inför många spännande utmaningar med befintliga och nya anläggningar och arbetsprocesser är det viktigt att du också är förändringsbenägen.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avloppsenheten Kontakt
Linda Bohman, enhetschef linda.bohman@gotland.se 0498-269873 Jobbnummer
9873216