Drifttekniker
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Fastighetsavdelningen är en del av kommunens tekniska förvaltning. Vårt arbetsområde är att ansvara för drift, skötsel, underhåll och nybyggnation av kommunens fastigheter så som förskolor, skolor, äldreboenden samt ett flertal övriga fastigheter. För att klara vårt uppdrag så har vi en avvägd mix av interna och externa resurser.
Arbetsuppgifter
Arbetet som drifttekniker på fastighetsavdelningen innebär att du för att uppnå kommunens mål om energieffektiva och hälsosamma lokaler själv och i samarbete med kollegor utför service på el, värme- och ventilationsanläggningar samt andra tekniska installationer i våra fastigheter. Till arbetet hör också att planera och utföra felsökning och reparationer samt driftåtgärder såsom funktionskontroll och förebyggande samt felavhjälpande underhåll. Dagligen har du kontakt med såväl kollegor som lokalanvändare och boende. Inom tjänsten finns möjlighet att utvecklas i projekt genom projektledning av tekniska projekt samt kravställning vid tekniska installationer. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten.
Arbetet innebär bland annat:
* drift, felsökning och optimering av värme, kyla, ventilation och styrsystem.
* byten av ställdon, styrventiler, givare, pumpar, ventilationsfilter och andra tekniska komponenter.
* energiuppföljning och förslag på förbättringsåtgärder.
* kravställare i projekt för att säkerställa hög teknisk kvalité och driftsäkerhet
* systematiskt brandskyddsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har som minst en gymnasieutbildning samt YH-utbildning med inriktning fastighetsdrift
har flera års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
har tidigare erfarenhet av styrsystemet Siemens Desigo CC
har god kunskap om VVS- och ventilationssystem, och förstår hur systemen hänger ihop.
är lösningsorienterad, analytisk och har ett öga för energieffektivisering.
är social och trivs i mötet med hyresgäster, entreprenörer och kollegor.
har erfarenhet eller intresse för styr- och reglerteknik.
b-körkort för manuell växellåda.
Det är meriterande om du har certifierad utbildning inom fallskydd, heta arbeten, mobila arbetsplattformar, anläggningsskötare brandlarm och grundkurs i asbest.
Du behöver vara en van IT-användare eftersom vi arbetar mycket digitalt, exempelvis med felanmälan, styrsystem, passersystem, kommunikation, fakturahantering och dokumentation.
Tjänsten ställer krav på att du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat. Du behöver också ha ett serviceinriktat arbetssätt. Eftersom du kommer att samarbeta med många olika kollegor, verksamheter och externa kontakter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan kommunicera tydligt och professionellt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320041".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
383 22 MÖNSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
