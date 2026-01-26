Drifttekniker
2026-01-26
Vill du arbeta som drifttekniker i en tekniskt komplex fastighetsmiljö där driftsäkerhet, energioptimering och inomhusklimat står i fokus? Hos CBRE söker vi nu en erfaren drifttekniker med tydlig teknisk bredd och djup. Denna rekrytering är kravställd på hög nivå.
CBRE:s uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter samt utveckla fastighetsrelaterade tjänster - allt för att säkerställa att våra kunder och deras medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vi vill att de ska prägla allt vi gör. Som medarbetare hos oss ser vi gärna att du känner igen dig i dessa värdeord och vill leva efter dem.
Tjänsten innebär bland annat att:
Som drifttekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel och teknisk uppföljning av fastighetens
installationer. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande och har en viktig roll i att säkerställa optimal drift, energieffektivitet och ett gott inomhusklimat genom att:
* Utföra tillsyn, skötsel och teknisk kontroll av fastighetstekniska installationer såsom el, ventilation, värme, kyla, sprinkler samt styr- och reglersystem
* Utföra och följa upp avhjälpande underhåll samt analysera påverkan på drift, energi och inomhusklimat
* Arbeta med och optimera tekniska system för att förbättra fastighetens prestanda
* Säkerställa att drift och underhåll uppfyller myndighetskrav, lokala krav samt CBRE:s krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet
* Delta i felsökning och åtgärder vid driftstörningar
* Dokumentera åtgärder och arbeta enligt fastställda rutiner och processer
* Representera CBRE gentemot kund samt hantera leverantörskontakter
Vem är du?
Du har:
* Mycket god kunskap inom fastighetsteknik och tekniska installationer
* God förståelse för hur tekniska system fungerar och hur de används för att optimera fastighetens prestanda
* 3 årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller yrkesbehörighet samt minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet i rollen
* God förståelse för tillsyns- och skötselåtgärder samt hur avhjälpande underhåll påverkar fastighetens drift, energi och inomhusklimat
* God systemvana samt erfarenhet av drift- eller underhållssystem
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
* B körkort
* Det är meriterande om du har certifikat för Heta arbeten
* Utdrag ur belastningsregistret krävs
Personliga egenskaper:
* Strukturerad och noggrann med god analytisk förmåga
* Självständig och ansvarstagande
* Tekniskt nyfiken med intresse för energieffektiv drift
* Samarbetsorienterad och professionell i kontakt med kollegor och kunder
Vi erbjuder en utvecklande och stabil roll i ett internationellt bolag med stark lokal närvaro. CBRE erbjuder kompetensutveckling, moderna arbetssätt och förmåner såsom tjänstepension, friskvård och Benify-portal.
Tjänsten är på 100 % och tillsvidare, med inledande provanställning. Känns denna roll intressant? Ansök redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Ersättning
